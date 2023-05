Camino Martínez, campeona del Mundo de Natación de APASCOVI: "Podemos ser un referente en la sociedad"

Tiene casi 400 medallas, la mayoría de oro, y ha batido los récords de España, de Europa y del Mundo. Es Camino Martínez, la nadadora galapagueña del Club APASCOVI, que dará nombre a la nueva piscina de verano de Galapagar.

No hay largo que se le resista desde que empezó a nadar con 4 años. Ahora, con 29, ya no tiene sitio en casa para colocar tantas medallas. ¡Y las que le faltan! Porque, en nada, tiene otro campeonato. Aunque ésas se las quiere regalar al Ayuntamiento de Galapagar como agradecimiento por haber pensado en ella. Así que, habrá que ir preparando ya una vitrina (de buen tamaño) para colocar los oros que se traiga de su próxima cita en el Campeonato del Mundo de Francia. Y va a una media de 7 u 8 por competición...

Portugal, Polonia, Francia, Italia, México, Australia... Camino ha ido conquistando el mundo a brazadas. Y lo que le queda... Acaba de batir otra vez el récord del Mundo de 400 metros libres en el Campeonato de España.

Es un ejemplo de tesón, además de una de las deportistas españolas con mejor palmarés. Por eso, Camino Martínez, -además de agradecer- ha querido reivindicar el papel de las personas con discapacidad en la sociedad... o más bien, con capacidades diferentes. “Que la corporación municipal haya decido que esta piscina lleve mi nombre es un agradecimiento a las personas con diversidad funcional que practican deporte, a las personas con discapacidad, aunque para mí no son personas con discapacidad. Son personas con corazón, con capacidades diferentes, que no se merecen llevar ese nombre. Luchamos cada día por mejorar y conseguir cada vez más logros, intentando superarnos en todos los ámbitos: trabajo, deporte y el entorno en que vivimos, demostrando continuamente que podemos ser un referente en la sociedad”.





También ha agradecido a Teresa Sánchez, presidenta de la Fundación APASCOVI, por “ser un referente en la integración de las personas con capacidades diferentes en la sociedad”, y a su entrenador, Joaquín Suárez, por llevarla “a la élite de la natación mundial” “Gracias a él he sacado mi gran potencial y soy una de las mejores del mundo. A él le debo todo lo que he conseguido”, ha dicho Martínez.

Camino ha manifestado emocionada que llevará “el nombre de Galapagar allá donde compita”. La próxima cita la tiene dentro de 14 días, en el Campeonato del Mundo de Natación en Vichy (Francia).





Camino cuenta con el récord del mundo en piscina larga en 200 y 400 libres y 200 espalda; el récord de Europa en 50, 100, 200, 400 libres, 50, 100, 200 espalda y 200 estilos, siendo la única nadadora española; 11 récords en piscina de 25 metros; o 10 récords en piscina de 50 metros, entre muchos más. No es campeona paraolímpica porque las personas con síndrome de down no pueden participar en los juegos.

Sus ganas de superación no se quedan solo en la natación, sino que también es apasionada del mundo de la interpretación, habiendo participado en numerosas obras de teatro y campañas de publicidad.

De esta forma, el Ayuntamiento de Galapagar ha considerado que no hay mejor nombre para la nueva Piscina de Verano que el de Camino Martínez por méritos propios, y por ser “un ejemplo para España y, sobre todo, un orgullo para la población galapagueña”.

La piscina contará con una cafetería/restaurante abierta todo el año, un pabellón de accesos y vestuarios y otro pabellón de aseos. Y un vaso polivalente de 25×12,5m, un vaso de chapoteo de 4m de radio, zonas verdes y aparcamiento.

Está ubicada en la carretera de Colmenarejo frente a dependencias de Policía Local (en lo que era el antiguo depósito municipal de vehículos).