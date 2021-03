Ayuso convoca elecciones en Madrid el 4 de mayo para evitar una moción de censura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca elecciones para el próximo 4 de mayo con la intención de evitar una moción de censura como la que han planteado Ciudadanos y el PSOE en la Región de Murcia.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado fuertemente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha calificado como "un capricho" y "una irresponsabilidad". Aguado ha asegurado que la decisión responde a los intereses políticos de la presidenta, que ha acabado con un Gobierno "que estaba funcionando" y ha convocado unas elecciones que los madrileños "no quieren".

Ayuso ha tomado la decisión tras la presentación de una moción de censura de PSOE y Cs al PP en Murcia, donde la formación naranja y populares también gobiernan en coalición, para tratar de frenar una posible medida de este tipo en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que ha puesto su cargo a disposición de los madrileños para que el martes 4 de mayo puedan elegir qué políticas quieren en las urnas. "No me puedo permitir que Madrid se pare ahora", ha dicho.

En una declaración institucional tras disolver la Asamblea de Madrid, Ayuso ha confirmado la convocatoria de elecciones el 4 de mayo argumentando que no podía asumir el riesgo de que Cs y PSOE presentaran una moción de censura.

Esta ha sido la declaración íntegra de Isabel Díaz Ayuso:

"Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas.

Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura.

La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos, el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia, y ya durante largo tiempo en otras autonomías, e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid, nos ha llevado a esta situación.

Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en Democracia. A la pandemia se une una crisis económica y social sin precedentes. Por tanto, es el momento de pensar en grande, de olvidarnos de nosotros mismos y de decidir qué es MEJOR para los ciudadanos.

Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de Estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar.

Y, por eso, quiero disculparme ante los madrileños por esta situación.

Pero después de lo visto y leído, si no tomo esta decisión Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid.

Quiero que sepan que, si no llego a disolver la cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar, y como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno.

No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí.

En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad.

Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños, que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración.

Todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid han de saber que he empeñado mi vida, todo mi tiempo y esfuerzos para ser una buena presidenta de la Comunidad de Madrid.

Jamás he estado más orgullosa de algo en toda mi vida. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes,

mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas…

Hoy disfrutamos una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. Esta forma de vivir a la madrileña es única. Ahora empieza un gran momento para Madrid, de despegue, de ilusión, de futuro.

Y quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables, así les hemos tratado durante la pandemia y estamos orgullosos por eso.

Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino.

Asumo todo lo que está por venir. Y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio.

Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia.

Y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad".

Ahora las miradas también están puestas en el Ayuntamiento de Madrid, donde el PP, con José Luis Martínez- Almeida ala cabeza, y Ciudadanos gobiernan en coalición, aunque la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ya se ha desmarcado en Twitter de estas maniobras políticas.

No hay efecto dominó. Una moción de censura responde a una situación casuística y localizada. Por eso ha ocurrido en Murcia.



Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya. — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 10, 2021

Los que sí han respondido son el grupo Más Madrid, que ha registrado una moción de censura en la Asamblea de Madrid con su líder en la región y diputada, Mónica García, como candidata.

"Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid con Mónica Garcái como candidata. Hay alternativa", ha escrito el líder de Más País, Íñigo Errejón, a través de su cuenta de Twitter.

Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con @Monica_Garcia_G de candidata. Hay alternativa. — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 10, 2021

También el Psoe ha registrado una moción de censura contra Díaz Ayuso, en este caso con Ángel Gabilondo como candidato socialista.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran a COPE que la presidenta ya había firmado la disolución de la Asamblea cuando se registraron las mociones, por lo que las elecciones seguirían adelante.