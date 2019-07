El Ayuntamiento de Los Molinos pide colaboración para mejorar la recogida de basuras

Según un dicho, no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. Esta máxima le puede servir al Ayuntamiento de Los Molinos para hacer un llamamiento a las conciencias. De nada sirve dejar un día los alrededores de los contenedores como 'los chorros del oro' si a la mañana siguiente o pocas horas después se repiten las mismas malas prácticas.

No han sido pocas las críticas que los vecinos han vertido en los últimos tiempos a través de las redes sociales municipales sobre la gestión de las basuras. Por esa misma vía, el Ayuntamiento ha querido informar sobre el trabajo que se está realizando desde la concejalía de Obras y Servicios para mejorar el sistema de recogida en lo que se refiere a envases y resto.

"Se implementarán contenedores en aquellos lugares donde los existentes se quedan cortos y se ha solicitado a la empresa que realiza este servicio que se aumenten los días de recogida, especialmente en envases (amarillos); tal y como informamos en días pasados este nuevo sistema necesita mejoras y en ellas estamos trabajando", dice en su comunicado el Consistorio, en el que pide la colaboración ciudadana. "Solicitamos que no introduzcan cajas de cartón en los contenedores de resto y envases, para ello están los contenedores para papel-cartón (azules)".

Además se pide no dejar las bolsas fuera de los cubos.

Según el escrito, el Ayuntamiento también está gestionando que la recogida de papel y vidrio (iglús verdes) -que no es competencia municipal- se haga de forma más continua o se coloquen más contenedores en el municipio. "Queremos hacer partícipes a todos los vecinos de la imposibilidad para este Ayuntamiento y para la empresa de mantener todas las islas limpias, si no se cumple la ordenanza. Son muchas las personas que depositan residuos inadecuados, ya sean enseres, electrodomésticos o poda. Esto debe depositarse en el Punto Limpio y no hacerlo será sancionado según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana", concluye.

La comunicación se acompaña de una serie de fotografías que demuestran el aspecto de las islas antes de la limpieza (el pasado jueves), justo después y la progresión a lo largo de la semana.

FRACCIÓN RESTO

Hay que recordar que, para aquellos que lo desconozcan, la ahora llamada 'resto' es la fracción de los residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas (en algunas zonas también se le denomina rechazo o erróneamente, orgánica).

Pueden ser productos de aseo como maquinillas de afeitar, compresas y tampones, toallitas húmedas o pañales. También gasas o algodón, polvo de barrer, bolsas de aspiradora o colillas y ceniza de cigarro o de chimenea -bien apagadas-, entre otros materiales.

Los contenedores para depositar estos residuos suelen ser de color gris y no hay que confundir con los de "restos de podas vegetales", que son de color marrón.