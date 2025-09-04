El Complejo Deportivo Multipistas de Collado Villalba, más cerca: las obras comienzan a primeros de octubre

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria EJUCA para la construcción del Complejo Multipistas, que ha contado con un presupuesto de licitación de 6,8 millones de euros en su primera fase.

La obra, con un plazo de ejecución de 18 meses, finalmente se ha adjudicado por un importe de 6,6 millones al presentar la empresa una baja del 3%.

La firma del acta de replanteo se tiene prevista para finales del mes de septiembre, una vez formalizados todos los trabajos técnicos y administrativos necesarios previos, por lo que el comienzo de las obras se prevé para primeros días del mes de octubre.

La alcaldesa Mariola Vargas ha destacado la importancia de esta nueva instalación pública “muy demandada por todos los vecinos y especialmente por los clubes deportivos", con los que se ha consensuado el proyecto, que se financia con fondos propios exclusivamente a cargo del Ayuntamiento.

La segunda fase del Complejo Deportivo Multipistas cuenta con un presupuesto estimado de 2,7 millones de euros, por lo que la inversión total alcanzará los 9,5 millones.

El concejal de Urbanismo, Adan Martínez, ha destacado que el Complejo Multipistas se ha adjudicado con "celeridad" con el fin de que esté disponible cuanto antes para su funcionamiento. Es una obra que "nace con un enfoque para su uso tremendamente práctico", ha añadido.

El Pabellón Deportivo Multipistas, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, estará situado junto a la parcela del Centro Acuático, y permitirá adecuar las instalaciones del municipio a las necesidades de todos los deportistas y clubes.

El proyecto contempla una pista de baloncesto, fútbol sala, bádminton, voleibol, sala de gimnasia, sala para la práctica de esgrima, pistas de patinaje, gimnasia rítmica y acrobática, espacios polivalentes y vestuarios para unos 150 deportistas.

El edificio constará de tres áreas diferenciadas (sur, centro y norte), con acceso desde la calle Las Águedas.

El proyecto incluye una completa y adecuada climatización, junto con la instalación de 130 paneles fotovoltaicos, con el fin de conseguir un importante ahorro energético.