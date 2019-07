50 años de la llegada del hombre a la Luna: Houston... aquí Robledo

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La cuenta atrás que marca una nueva misión espacial. Quizá la que cambió el mundo fue la del Apolo XI, que está de aniversario. El 20 de julio de 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Fue entonces cuando el módulo lunar “Eagle” (Águila) de la misión Apolo XI, tripulado por Neil Armstrong y Michael Collins, se posó sobre la superficie lunar, mientras Buzz Aldrin orbitaba alrededor de la Luna, en la nave nodriza “Columbia”. La misión, que se envió al espacio el 16 de julio de 1969, llegó a la Luna a las 17.39 horas UTC de ese 20 de julio y al día siguiente, Armstrong y Aldrin pudieron caminar sobre su superficie. Mientras tanto, Michael Collins orbitaba con el Columbia, al que el módulo de aterrizaje se acopló de nuevo para volver a la Tierra.

La estación de Fresnedillas de la Oliva, integrada en el complejo espacial de Robledo de Chavela, jugó un papel importante en las comunicaciones de esta misión. La NASA necesitaba tres señales y colocó una gran antena en Fresnedillas y las otras dos en las bases de Goldstone (California) y Canberra (Australia). Y quiso la casuística tecnológica que fuesen los españoles los primeros en enterarse de que el hombre había pisado la Luna.

Los españoles fueron los primeros en escuchar la mítica frase 'Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la Humanidad'.

Cuando el Apolo XI estaba a punto de alunizar surgió un imprevisto: la nave iba a más velocidad de la estipulada y se pasó del lugar en el que estaba previsto el aterrizaje, aproximándose a un cráter con rocas esparcidas, donde se hacía imposible la maniobra. Así las cosas, Armstrong decidió abandonar el modo automático y dirigir en manual el Eagle hacia un lugar seguro en el que alunizar: en el Mar de la Tranquilidad. Y lo hizo in extremis, cuando solo le quedaban 20 segundos de combustible. Entonces pronunció una de las frases que ya forman parte de la historia mundial: “Houston…aquí base Tranquilidad, el Águila ha alunizado”. Pero sus palabras llegaron antes a Fresnedillas y a Robledo que a Houston. Fueron cuatro décimas de segundo las que convirtieron a los trabajadores de estas bases en los primeros en escuchar la frase de Neil Armstrong al pisar la Luna. Y también fueron los primeros testigos de la que vendría después y quedaría para la posteridad: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la Humanidad”.

Las imágenes en directo de este momento se retransmitieron por televisión y las siguieron 600 millones de personas.

Antena DSS-61 de Robledo de Chavela utilizada por la NASA para seguir la misión Apolo XI

PROTAGONISTAS DE UN MOMENTO HISTÓRICO

José Manuel Grandela tenía entonces 23 años, sabía inglés y era oficial telegrafista de la Marina Mercante; optó por atender, siguiendo las recomendaciones de su mujer, un anuncio de la NASA reclamando técnicos con ese perfil para su programa lunar, aunque desde el principio él pensó que aquello era "fantasioso" y para personas superdotadas.

Superdotado o no, su preparación incluía además el dominio del código "morse", el alfabeto que se utilizaría para comunicarse con los astronautas en caso de emergencia, y días después de ver el anuncio ya estaba trabajando para la NASA y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Hoy, Grandela siente que ha sido protagonista de un acontecimiento histórico y rememora desde la serenidad cómo fueron aquellos minutos, y cómo pasaron de la alarma a la angustia y de la angustia al júbilo.

"Se nos salía el corazón del pecho", ha señalado y ha recordado que antes del alunizaje y de la histórica frase se sucedieron varios problemas; primero saltaron las alarmas porque los ordenadores no eran capaces de procesar tanta información y después a la nave apenas le quedaba combustible.

"Aquello era demencial", ha observado José Manuel Grandela, que no olvida el júbilo que se desató en Fresnedillas cuando comprobaron y escucharon de viva voz que el Eeagle había alunizado.

"Se nos salía el corazón del pecho. Aquello era demencial".

Grandela continuó trabajando para la NASA y el INTA durante cuarenta años más, una trayectoria profesional que le ha permitido asistir como protagonista a muchos más momentos trascendentales e históricos en la carrera por la exploración del espacio, pero nada parecido a lo que vivió y sintió aquel 20 de julio de 1969.

A su lado, Carlos González. Era el responsable de las radiofrecuencias que permitían escuchar la voz de los astronautas y escuchó, medio segundo antes que sus colegas de Houston, la famosa frase de Armstrong.

Atendiendo también el anuncio que la NASA había publicado en los periódicos, fue inmediatamente seleccionado, aunque antes de incorporarse a la estación de Fresnedillas y al programa Apolo tuvo que cumplir el servicio militar como voluntario durante 18 meses, porque era uno de los requisitos exigidos.

Pensó que estaría dos o tres años más trabajando con la NASA, pero su vinculación se prolongó durante 43 años, un tiempo en el que nunca ha dejado de aprender y durante el que ha asistido también a otros hitos históricos, "pero nada, nada, parecido a lo que vivimos hace cincuenta años".

Neil Armstrong y Buzz Aldrin colocando la bandera de EEUU en la Luna

LA MISIÓN, EN LOS CURSOS DE VERANO

Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial se suman a este aniversario con el curso “50 años de la llegada del hombre a la Luna: la contribución española”. Se pretende exponer la contribución española en la llegada del hombre a la Luna, la perspectiva astrofísica de la Luna, la Luna como observatorio astronómico y el papel de la Estación Espacial de Robledo de Chavela (Madrid Deep Space Communications Complex) en futuras misiones espaciales. Se celebrará en Robledo de Chavela, en el Centro Cultural El Lisadero, el 19 de julio.

Como actividades complementarias, una exposición fotográfica de las misiones Apolo VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII y Skylab en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina; y la muestra “La carrera espacial a la Luna”, de Dino Luis Alonso Leyba, en Robledo de Chavela.