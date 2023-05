Ali Modian, del ring a la política: “Tengo más miedo a un pleno que a un combate”

No es ninguna noticia que los partidos políticos amplían su espectro de voto con distintos tipos de representaciones en las listas para las elecciones del 28M. Lo más utilizado a nivel municipal es la búsqueda de personas que residan en tal o cual barrio, que sean movilizadores de masas o personas conocidas por su labor social o que pertenezcan a colectivos de hermandades, peñas o clubes que sean santo y seña del pueblo en el que residen.

El crecimiento de miras, va más allá. Ante las que serán -y así lo indican las encuestas- las elecciones municipales más divididas desde las primeras, allá por el año 1979, los partidos han dado un paso al frente en el abanico de potenciales representantes.

En Valdemorillo, municipio de Madrid de 13.500 habitantes, Santiago Villena, alcalde popular desde 2019, ha apostado por un nombre propio del deporte español. Se trata del boxeador Ali Modian que, a no mucho tardar, optará al título nacional en el peso superwélter.

Modian se ha afiliado al Partido Popular al considerar que la gestión realizada durante la última legislatura le ha convencido. La propuesta de los de Génova no era la única. "Fueron varios los partidos que se acercaron a ofrecerme formar parte de la candidatura", dice. Sobre cuáles fueron prefiere guardárselo para él.

Golpes

Suele decirse en estos casos que lo de saltar a la política es un paso adelante, pero en boxeo cada paso va acompañado de una defensa. Una guardia alta en este caso porque sí, tiene más miedo a un pleno que al ring.

"No conozco este terreno", comenta nervioso ante la que debe ser una de sus primeras entrevistas en su perfil político. Pero no pasan unos segundos sin que el joven piense cómo devolver la pegada: "Que no lo conozca no quiere decir que no lo pueda entrenar y, por lo tanto, ser parte con esa formación de ello".

Será complicado en cualquier caso, por una cuestión numérica, que Ali Modian sea elegido en las urnas de Valdemorillo el próximo domingo. Son 17 los concejales que pelearán nueve fuerzas políticas. En 2019, el PP consiguió cuatro concejales y siete partidos tuvieron representación. En 2015, seis de los populares y siete partidos representados. En 2011, con cinco fuerzas presentes, los de Génova consiguieron ocho ediles.





Perfil

Ali ‘El Príncipe’ Modian es casi un líder sobre los jóvenes de Valdemorillo. En sus combates, son quienes llenan el pabellón Eras Cerradas que sirve de lugar de pelea y de apuesta del Gobierno local, con Miguel Partida a la cabeza de la concejalía de Deportes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El perfil del hispano-marroquí es de triple atracción para el (sobre todo) nuevo votante: la ya hablada joven, el ser árabe y la deportiva, puesto que, además de sus éxitos, es profesor en varios gimnasios de la comarca y ha sido una punta de lanza para que el deporte de los guantes sea casi una moda.

"Soy marroquí pero me siento igual de marroquí que de español, llevo toda la vida aquí", dice Modian, calmado en gestos, salvo en el ring. Un ring en el que celebra sus victorias, once por cero derrotas, con ambas banderas. Por ello, han sido muchos los jóvenes de ambos países los que le han dado las gracias por este paso adelante, por sentirse representados.

Su familia también ha visto con buenos ojos que el joven se involucre en la política. “Nos viene de antes”, señala. Y es que su familia por parte de padre tiene varios representantes públicos en su Marruecos natal. Las apuestas de las elecciones le dejan fuera del pleno pero las otras, las de su sueño de portar el cinturón español, son una cuestión de tiempo.