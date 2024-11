"Es un acto de censura": los concejales de los grupos de oposición en Alpedrete, expulsados del Pleno

La fotografía es muy llamativa y deja a las claras que algo está fallando. Este jueves el equipo de Gobierno de Alpedrete se ha quedado solo en el Salón de Plenos, es decir, el salón de actos de la Casa de Cultura Asunción Balaguer después de expulsar a todos y cada uno de los concejales de la oposición.

Los ediles habían ido tomando la palabra intentando leer sus mociones como acto de protesta por no incluirlas en el Orden del Día, "algo nunca visto en el municipio", aseguran, y el alcalde no ha permitido que continuaran leyendo, llamando al orden, y los ha ido echando "de manera fulminante".

Están indignados con esta actitud que, a su juicio, demuestra la falta de talante democrático. Denuncian que las mociones se han quedado taponadas en la comisión informativa y no han llegado a Pleno por el voto en contra de PP-VOX, con lo que los vecinos se quedan sin conocer sus propuestas.

"Es una vergüenza. Pretender enterrar las mociones en las comisiones informativas es un acto de censura que impide a los vecinos y vecinas ver las propuestas que llevamos en beneficio de Alpedrete", dice Deborah Alcaraz, edil de Más Madrid.

"Donde nos pueden escuchar y saber lo que proponemos es en los Plenos, más allá de que legalmente es el alcalde el que fija el Orden del Día. Puede que la decisión sea legal, pero no es ni legítima, ni mucho menos democrática. Si piensa que con este tipo de actitudes va a acallar nuestra voz, se equivoca", ha asegurado a COPE de la SIERRA Francisco Miranda, portavoz de Más Madrid, quien recuerda que la oposición representa al 44,22% de los vecinos.

Miranda no entiende la razón para no poder debatir las mociones en los Plenos cuando, como era el caso, no son ideológicas y tienen todo que ver con Alpedrete, como la instalación de puntos de recarga eléctrica o el hermanamiento con los pueblos de Valencia a los que se ha ayudado desde el municipio. "¿Que eso te lo voten en contra por el mero hecho de haberlo presentado nosotros? Es que, de verdad...", se queja el concejal.

Ha aprovechado para criticar, además, los puntos que llevaba el Orden del Día cuando Alpedrete tiene asuntos de suficiente enjundia como para abordar después de dos meses. "Lo que llevaba el equipo de Gobierno era la aprobación del Reglamento de Uso del Polideportivo, de trámite, la Ordenanza de Objetos Perdidos, un tema de vital importancia para el pueblo, y las condecoraciones a la Policía Municipal... si eso es lo único que tiene después de dos meses, pues apaga y vámonos", dice con ironía Miranda.

El concejal cree que esto es sólo un ejemplo del tipo de gestión que está haciendo el Ejecutivo. "El pliego de basuras, que va a estar ya siempre para pasado mañana y nunca aparece, está caducado desde 2021, otra cosa es que como es un servicio esencial la empresa tiene que seguirlo recogiendo y se le paga por ello, pero hace una de mínimos, los contenedores están como están... es un desastre". Eso por no hablar, insiste, de la concesión de la cafetería del Hogar del Mayor, a punto de caducar y sin noticias, como de los presupuestos municipales para 2025, casi en diciembre y aún nada se sabe.

Respecto al resto de mociones de los grupos de oposición, el PSOE llevaba una relativa al Día Mundial de la Infancia, recientemente celebrado, para desplegar ayudas que eviten la pobreza infantil; UNPA pedía la inclusión de medidas específicas para personas con discapacidad en el pliego de la Ciudad Deportiva y Podemos e Izquierda instaban al estudio de los Llanos Sur como zona inundable.

"Desde que comenzó el mandato de PP y VOX hemos perdido cada vez más voz y ya no estamos dispuestos a seguir así. Por eso hoy no nos hemos sometido a una nueva restricción", apunta desde Podemos su portavoz y exalcalde, Carlos García-Gelabert.

el alcalde responde

En un comunicado oficial, el equipo de Gobierno explica que se ha expulsado a la oposición tras “avisos reiterados respecto al incumplimiento del Reglamento de Plenos". La decisión se ha tomado tras realizar más de tres llamadas de atención a los concejales y ante su "insistencia" en presentar mociones no incluidas en el Orden del Día, incumpliendo los procedimientos que establece la norma al respecto.

Las mociones habían sido tratadas en las comisiones informativas, donde fueron rechazadas, y es competencia de Alcaldía decidir su inclusión o no en el Pleno, según establece la Ley de Bases de Régimen Local.

"Los concejales de la oposición han ignorado las indicaciones al respecto por mi parte como Alcalde-Presidente y también lo indicado por el Secretario Municipal, funcionario habilitado nacional, garante de todos los temas jurídicos de este Ayuntamiento, insistiendo en presentar estas mociones en un momento inadecuado jurídicamente hablando", apunta el regidor, Juan Rodríguez.

Añade que la oposición tenía el derecho y la posibilidad de plantear estas mociones, aunque no estuvieran en el Orden del Día, durante el turno de ruegos y preguntas, vía legal y adecuada para hacerlo. "No obstante, los ediles han optado por alterar el desarrollo del Pleno, lo cual este alcalde no puede permitir en cumplimiento de la legalidad", dice Rodríguez.

"He considerado que no incluía estas mociones porque viene siendo repetido el hecho de que se presenten mociones que demoran el devenir de la duración de los Plenos, por un lado, y por otro son mociones que muchas veces no tienen que ver realmente con asuntos que se tratan y que son de importancia para el municipio de Alpedrete", ha declarado el alcalde. "Eso no significa que en próximos Plenos ordinarios no puedan ser incluidas mociones de la oposición", añade.

El alcalde concluye acusando a los ediles expulsados de haber faltado el respeto al Pleno y de haber proferido calificativos improcedentes. "Este Gobierno tiene el firme compromiso de garantizar que los Plenos se desarrollen con orden, respeto y dentro del marco legal, permitiendo abordar con eficacia los temas de interés para la ciudadanía”.