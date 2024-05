Mediodía COPE de la Sierra (27/05/2024)- 13:50

Son uno más de la casa y cuando fallecen se les echa muchísimo de menos y dejan un gran vacío. Nos referimos a las mascotas.

Hay personas que ante su pérdida deciden adoptar otra y quienes no desean volver a tener ninguna más en casa para no pasarlo mal cuando ya no estén.

¿Por qué se tiene esa gran conexión con ellos? ¿Qué hacer para superar el duelo? ¿Cómo se lo tenemos explicar a nuestros hijos? ¿Si son animales terapéuticos debemos adoptar otro?

Abordamos estas y otras cuestiones con Inmaculada Gortázar, nuestra psicóloga.