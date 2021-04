Magazín 12 abril 12:20h

Hoy nos metemos en la cocina de la mano de la vecina de Galapagar María Marín, escritora, periodista y madre de familia numerosa para preparar una mayonesa a partir de una aquafaba. ¿Sabes qué es exactamente la aquafaba? Es simplemente el líquido resultante de cocer las legumbres, especialmente garbanzos y alubias o judías blancas. Se puede emplear casero, pero es más sencillo utilizar el de una una conserva de calidad Es un sustitutivo del huevo y lo mejor de todo es que no deja sabor a legumbres. Si todavía no la has empleado, te va a sorprender y no volverás a desperdiciar el líquido de cocer las legumbres. Muy recomendado para veganos y personas alérgicas.





