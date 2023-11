12:50 | Magazín | Herrera en COPE de la Sierra, 13 de noviembre de 2023

Joaquín Guisado, CEO de Navacasa Consulting la consultora inmobiliaria mejor valorada de toda la sierra de Madrid, nos adelanta en el programa los equivocaciones más comunes que comenten los propietarios y que les impide vender su casa con la máxima rentabilidad.

Para nuestro experto inmobiliario se reduce a 10 errores como es no tener en regla la documentación, equivocarse en el establecimiento del precio, quemar la casa al estar tanto tiempo anunciada y a un precio que no es el correcto, no hacer una buena presentación o puesta en escena de la vivienda al recibir las visitas, la desinformación, no filtrar a los clientes, escoger mal al comprador, rechazar la primera oferta pensando que los compradores se la van a rifar, no contar con profesionales y dejarlo en manos de agentes inmobiliarios low cost.

