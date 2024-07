Viaja de Madrid a Ibiza y no da crédito a lo que hace una azafata en pleno vuelo: "Ocurre"

Los viajes en avión no agradan a todo el mundo. Pero, claro, a veces no queda más remedio si se quieren descubrir lugares recónditos y nuevas culturas. En dichos trayectos, suceden escenas de todo tipo. Agradables y menos agradables. En este caso, queremos rescatar una anécdota que se producía (precisamente) en un avión y que se ha hecho viral.

Sucedía durante un vuelo de Madrid con destino Ibiza. Los pasajeros, muy tranquilos, se sentaban en sus asientos sin tener ni idea de lo que iba a suceder a continuación. El viaje no arrancaba bien, porque les dijeron que el vuelo había sido retrasado. Muchos de ellos se enfadaron. Y a una azafata se le ocurrió una gran idea.

Con ayuda de otro acompañante, Andi, que así se llama la azafata, cogió el teléfono del avión para empezar a cantar 'Hit the Road Jack' de Ray Charles. Este sencillo es un clásico de la música, que sonó por primera vez en junio de 1961. La revista Rolling Stones, de hecho, la incluye en su lista de las "500 mejores canciones de todos los tiempos". Así que, como te podrás imaginar, el espectáculo estaba asegurado. Los pasajeros no daban crédito. Estaban disfrutando de un concierto improvisado y, el cabreo, poco a poco, se iba atenuando. ¡Toda una sorpresa!

Pero, más allá de esta escena, lo sorprendente es que en el avión se encontraba un grupo musical llamado Mayumana. Volvían de una función.

Y, todos juntos, comenzaron a montar la fiesta para que la espera se hiciese más liviana. Un concierto improvisado que dibujó una sonrisa a los pasajeros. Los usuarios que descubrieron la historia en redes sociales escribían comentarios de lo más variados.

"¿Qué aerolínea es? Para ir siempre", "Vamos a hacer famosa a la persona correcta", "he colaborado en un programa de televisión con esta chica y es puro talento, ahí la tenéis. Andy García, ¡no se la pierdan!", "¿Son los de Mayumana? ¿Tenían gira nacional, no? ¿Qué pasa que estaban en el avión?", "Por favor, que se dedique a la música, porque va a triunfar" o "me ha sorprendido que el señor de gafas aplaudiera, lo estaba disfrutando pa' dentro. ¡Qué voz! ¡Qué grande!", son algunos de los mensajes que pueden leerse sobre la brillante actuación de la azafata.

Y si te animas a ser azafato/a, debes saber que, de acuerdo con ESNA Europa, los requisitos para ser azafata o azafato de vuelo pueden incluir la edad (mínimo de 18 o 21 años, y máxima que suele ser de 35), la altura (a partir de 1,57 metros para mujeres y de 1,68 m para hombres) y una buena presencia, higiene y salud, para representar a la compañía y superar los reconocimientos médicos. ¿Te animarías?