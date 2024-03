Una madrileña forma un revuelo al desvelar la razón por la que su acento favorito es el canario: "Lo escuché"

Las Islas Canarias son muy conocidas por su Carnaval, pero también por su acento, que es considerado uno de los más atractivos. Guagua, cotufas, millo, papas, gaveta, gofio... Son solo algunas de las miles de palabras. Una joven de Madrid señala en su cuenta de TikTok la razón por la que es su forma de hablar favorita, aunque monta un pequeño revuelo.

La lengua española llegó a Canarias en el siglo XV, pero fue en el siglo XVI con la conquista de las Islas por parte de la Corona de Castilla cuando la lengua española se asentó. Un momento que coincide cronológicamente con el descubrimiento de América, algo que tiene mucha influencia en las características del canario.

El español de Canarias presenta una serie de manifestaciones coincidentes con las hablas meridionales españolas y con las de América, especialmente con las repúblicas del Caribe. Esta fue la lengua traída por los conquistadores y colonizadores españoles a las islas, recibiendo asimismo dos fuertes aportaciones: la portuguesa y la hispanoamericana.

???? El declive de los planos míticos en los restaurantes de las Islas Canarias



? ¿Está en peligro la gastronomía canaria?



? @CopeCanariashttps://t.co/GLfTHrzB0a — COPE (@COPE) February 25, 2024

En el momento de la colonización de Canarias, la variedad andaluza estaba ya bastante diferenciada del castellano del centro-norte peninsular. Dado que colonización se hizo fundamentalmente a través de Andalucía Occidental, las características de esta variedad, sobre todo fonéticas y gramaticales, se impusieron en las islas.

El canario

Las peculiaridades del dialecto canario lo convierten en el acento más 'sexy' de España, según una encuesta realizada por el portal de viajes TripAdvisor en el año 2011. Se caracteriza principalmente por la aspiración de las 's' finales de las palabras, el seseo, la utilización del ustedes en lugar del vosotros o un mayor énfasis en el tono de habla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 23/01/2024.- Este martes habrá calima, descenso térmico y vientos este-sudeste moderados en Canarias. El Gobierno canario ha declarado la prealerta por polvo en suspensión. EFE/Alberto Valdés

Además, usan mucho en los verbos, el tiempo pretérito o de pasado más común es el indefinido. Los canarios, por tanto, expresan el pasado, en la mayoría de los casos, a través del pretérito indefinido, usando muy, muy poco, el pretérito perfecto.

En el léxico, destaca la gran cantidad de portuguesismos que se han venido usando sobre todo en las hablas populares y el conjunto de guanchismos, términos procedentes de la lengua de los aborígenes canarios, que aún se emplean con mayor o menor frecuencia en determinados ámbitos.

??El secreto de un joven de Canarias de 19 años para ganar 100.000 euros al mes: sin ayuda de sus padres



? Se llama Anas y su historia de emprendimiento la ha contado en @LaTardeCOPE ??

https://t.co/0Ljpr1s0Q9 — COPE (@COPE) January 29, 2024

Por su parte, las relaciones comerciales con los ingleses en el siglo XIX y XX y la gran influencia turística también ha incorporado palabras al dialecto canario. Un caso curioso es el de 'guagua', uno de los términos más populares utilizados por los canarios. Una de las hipótesis del origen de esta palabra está en el concepto anglosajón 'wagon'.

Una madrileña forma un revuelo al desvelar la razón por la que es su acento favorito

"El mejor acento de España para mí es el canario", admite categóricamente Paty en su cuenta de TikTok, "no lo había escuchado nunca porque es verdad que yo no he ido a las islas y tampoco he conocido mucha gente en Madrid que sea de ahí": "La primera vez que lo escuché fue con Quevedo y fue como, ¿este chico de dónde es?".

Pero recibía una respuesta un poco polémica: "Soy canario y hablamos mal. Una cosa es el acento, la entonación y otra la verbalización. Hay que pronunciar las z, c y s como en la península". A este también le respondían señalándole que "si no te gusta como hablamos tienes una opción: córtate la lengua y te pones una de la península".