El secreto de un joven de Canarias de 19 años para ganar 100.000 euros al mes: sin ayuda de sus padres

100.000 euros al mes. Sí, se dicen pronto y, sí, son más de los que muchos llegan a embolsarse en uno o dos años. Sin embargo, para Anas Andaloussi, es su día a día, aunque se haya conseguido con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. Y es que él es solo un joven de 19 años, pero su corta edad no ha sido impedimento para nada.

Y todo se remonta, aunque cueste creerlo, a cuando él tenía apenas 13 años. Y es que aprendió mucho estando en la habitación contigua a la tienda de ropa de su madre, donde, a jornada completa, atendía a todos los clientes. A ellos los escuchaba, los acompañaba y, por ellos, sobre todo, sentía mucha curiosidad.





Eso le hizo ser un poco diferente a los demás chavales de su edad, y se refugiaba en los videojuegos. Insistió a sus padres para que le comprasen el Minecraft, uno de los videojuegos más jugados del mundo. Lo que para sus compañeros de clase, era ser un "friki", para él, pronto, se convirtió en una fuente de ingresos.

Y es que hizo un blog explicando sus jugadas y no tardó en monetizarlo. Eso sí, la primera semana, solo se embolsó 4 dólares.

El secreto para ganar 100.000 euros al mes

Poco a poco empezó a trabajar en ese blog y a sacarle partido y, así, empezó a ganar más dinero. Con unos 16 años, se dio cuenta que el emprendimiento digital era algo en lo que merecía la pena detenerse, y así llegó a la edad que tiene hoy,

Y es que su secreto ha sido el de montar empresas de inteligencia artificial, con varios empleados a su cargo, para ofrecer servicios a terceros. "Hacemos softwares para profesionales donde nos pagan una suscripción mensual para utilizarlo. El primero fue una IA que hace artículos para el posicionamiento web y aparecer primero en Google... Optimiza el contenido para que Google lo entienda mejor" explicaba.

Considera, por cierto, que la inteligencia artificial no es algo malo para las empresas ni para los empleados y que, más bien, se trata de una herramienta para ayudarlos a todos. "No es una amenaza para las empresas, pero para el sector activo y la gente que trabaja, yo creo que sí. No hay una IA que te reemplace directamente, creo que la gente quiere competir en ser mejor y aprender sobre la IA, porque es una herramienta más" expresaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??Menos horas de trabajo y más productividad: así afectará la inteligencia artificial a tu trabajo



?? En 'Fin de Semana' un experto en nuevas tecnologías explica cómo estas herramientas modificarán el mercado laboral ??

https://t.co/FqAPCrg9vV — Fin de Semana (@findesemanacope) January 27, 2024

En cualquier caso, opina que está tan encima de sus empresas, que ha comenzado a obsesionarse con ellas, y que a veces sufre de insomnio porque está constantemente pensando en cómo mejorar su empresa.

Al menos, dice, se siente bien de poder aportar con ese dinero a la economía familiar. "Al principio mis padres, que se dedican al turismo, están muy orgullosos porque cuando vino la pandemia estábamos mal y a mí me empezó a ir bien, que yo ayudase y aportar fue increíble" decía.