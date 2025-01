Una madrileña revela las veces que se lava el pelo al año y nadie la cree: "Es broma, ¿no?"

La polémica ha estallado en TikTok. Cecilia, una joven madrileña, ha desvelado el número exacto de veces que ha lavado su cabello en todo el 2024, y ha desatado una ola de incredulidad entre los usuarios de la plataforma. Lo que parecía una simple anécdota se ha convertido en un tema de debate viral, haciendo que muchos se pregunten si, efectivamente, es posible seguir tal rutina sin sufrir consecuencias.

En su publicación, que ya acumula miles de vistas, Cecilia afirma haber lavado su cabello un total de 23 veces durante todo el año 2024. Lo que parece una cifra baja para quienes estamos acostumbrados a lavar nuestro pelo cada pocos días, ella la desglosa detalladamente, indicando incluso los días específicos en los que se ha sometido al ritual capilar. La joven, sin embargo, no parece entender por qué tanta sorpresa.

"Es broma, ¿no?", "¿Como que dos veces al mes?", "Y yo que pensaba que lavarlo una vez a la semana ya era dejarlo mogollón", son solo algunos de los comentarios que han surgido en respuesta a su publicación. Los usuarios no han tardado en mostrar su incredulidad y asombro, cuestionando cómo es posible sobrevivir con tan poca higiene capilar.

TikTok: @ceciimazon_ La lista con las veces que se ha lavado el pelo en 2024

Otros, como es de esperar en la comunidad de TikTok, no han dudado en aportar sus experiencias personales, tanto las que abogan por una mayor frecuencia de lavado como las que, al igual que Cecilia, se sienten cómodas con una rutina mucho más esporádica.

Las veces que se lava el pelo al año

"Es una locura. Yo que tengo el pelo graso y me lo lavo todos los días", comenta un seguidor. Mientras que otro más se muestra sorprendido por la resiliencia de Cecilia: "Pero si hay veces que yo me he tirado sin lavarme el pelo largo una semana y ya me muero de picores y de enredos", confesó, expresando lo que muchos consideran una reacción habitual a la acumulación de grasa y sudor.

La cuestión, sin embargo, no está solo en la frecuencia de los lavados, sino en el modo en que cada persona cuida su cabello. Algunos usuarios han señalado que, en su caso, el pelo puede aguantar más días sin lavarse gracias a su tipo de cabello o a los productos que utilizan, mientras que otros no pueden ni imaginar una vida sin lavar su melena al menos una vez a la semana.

Este debate ha dejado al descubierto varias corrientes de pensamiento sobre el cuidado capilar. Por un lado, están los que defienden que el cabello, especialmente en personas con cuero cabelludo más seco o con poco exceso de grasa, puede ir perfectamente durante días sin ser lavado. Este enfoque, apoyado por algunos dermatólogos, resalta que el lavado frecuente puede eliminar aceites naturales del cuero cabelludo, lo que, a largo plazo, podría perjudicar el estado del cabello.

TikTok: @ceciimazon_ Cecilia enseñando su pelo

Sin embargo, en la otra cara de la moneda están aquellos que, como Cecilia, parecen tener una tolerancia al "poco lavado" mucho más alta, a pesar de las múltiples bromas e incredulidad que han generado. Al fin y al cabo, cada cuero cabelludo es un mundo.

Nadie la cree

El hecho de que Cecilia haya desvelado con total naturalidad su rutina de higiene capilar, y que sus seguidores le hagan comentarios sarcásticos como "Solo 1 lavado en agosto con el calor" o "Te has olvidado de lavártelo durante el mes de vacaciones", ha contribuido a que la publicación se convierta en un fenómeno viral. Si bien algunos se lo toman a broma, otros no pueden evitar plantearse si realmente es sostenible llevar un ritmo de lavados tan bajo.

Lo que está claro es que la joven madrileña ha conseguido lo que muchos buscan en las redes sociales: llamar la atención. Su publicación ha generado una gran conversación en la que se han compartido experiencias, opiniones y hasta teorías sobre el cuidado del cabello.