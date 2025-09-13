Una explosión en un bar del barrio madrileño de Puente de Vallecas deja 21 heridos, tres de ellos graves y dos potencialmente graves

Una fuerte explosión registrada en la tarde de este sábado en un bar de la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha provocado importantes daños en el local y en el edificio de viviendas situado justo encima. El suceso ha generado una gran alarma en la zona y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para atender a los afectados y asegurar la estructura del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado 13 dotaciones de Samur-Protección Civil, 17 equipos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y varias unidades de SUMMA112. Según el balance provisional facilitado por los servicios de emergencias, un total de 21 personas han resultado heridas, tres de ellos graves y dos potencialmente graves, mientras que el resto presentan lesiones de diversa consideración. Todos los afectados han recibido atención inmediata en la zona antes de ser trasladados, en los casos más delicados, a diferentes hospitales de la capital.