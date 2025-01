Deja su empleo como enfermera en Madrid para trabajar en Arabia Saudí y quiere regresar: "Se acabó la broma"

Beatrice, una enfermera española que se hizo viral en TikTok, ha compartido con sus seguidores una reflexión cargada de arrepentimiento sobre su experiencia laboral en Arabia Saudí, a la que llegó buscando nuevas oportunidades, pero de la que ahora quiere escapar para regresar a España. Con un tono claro y directo, Beatrice ha publicado un vídeo en el que asegura que "ya se acabó la broma de querer experimentar trabajar como enfermera en Arabia Saudí y va siendo hora de volver a mi España". El mensaje ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con decenas de usuarios preguntándose qué motivos han llevado a Beatrice a tomar esta decisión y qué condiciones laborales realmente se viven en el país árabe.

Beatrice no está sola en su lamento. Otros usuarios que han trabajado en el sistema sanitario de Arabia Saudí han corroborado las palabras de la enfermera española. Marlene, otra profesional de la salud que también vivió la experiencia en Riyadh, reveló en los comentarios las duras condiciones laborales a las que se enfrentan los enfermeros extranjeros en el país. Según Marlene, "se trabajan muchas más horas que en España o cualquier otro país de la UE", con jornadas de entre 48 y 60 horas semanales. Además, explicó que los meses en Arabia Saudí no siguen el calendario habitual de 30 o 31 días, sino que se componen de ciclos de 28 días.

En cuanto al salario, Marlene apunta que aunque el sueldo neto puede rondar los 4.000 euros mensuales, ese dinero se gana a costa de muchas horas extras y un desgaste considerable. "No hay muchos derechos laborales y no se cobra extra por trabajar en noches ni festivos", lamenta Marlene. Esta reflexión ha provocado la sorpresa de varios internautas, que se sienten decepcionados al descubrir que las condiciones en Arabia Saudí, aunque aparentemente favorables por el salario, no compensa el esfuerzo y las largas jornadas laborales.

Una de las respuestas que Beatrice recibió en los comentarios de su vídeo apuntaba a que en Arabia Saudí los salarios más altos siempre corresponden a los ciudadanos saudíes, mientras que los extranjeros como ella estarían condenados a recibir sueldos más bajos. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente desmentida por Marlene, quien destacó que, en su caso, ella cobraba más que sus compañeros saudíes. "Yo cobraba más que un saudí. Infórmate antes de hablar", respondió tajante Marlene, apoyada por otra usuaria llamada Luisa, quien también trabajó en el país árabe y compartió su propia experiencia: "Yo trabajé en un hospital de la Guardia Nacional y cobraba más que mi compañera saudí. No hables de lo que no sabes, anda".

Este intercambio pone de manifiesto la realidad de que, si bien el salario puede ser competitivo, la diferencia de trato y las condiciones laborales no siempre son las ideales, especialmente para los trabajadores extranjeros que a menudo carecen de los mismos derechos que los nacionales.

El debate en los comentarios no se limitó solo a las condiciones laborales, sino que también surgieron preguntas sobre los aspectos culturales del trabajo en Arabia Saudí. Un usuario quiso saber si Beatrice había sido obligada a seguir las estrictas normas de vestimenta en el país, especialmente en lo que respecta al uso del velo. Beatrice respondió de forma clara: "Nooo, ya no es obligatorio. Por la calle hay que ir vestidas de una manera ‘conservadora’, pero nada más". Esta aclaración disipa uno de los mitos más comunes sobre las restricciones que enfrentan las mujeres extranjeras en Arabia Saudí, aunque no deja de ser importante resaltar que las normas de comportamiento y vestimenta siguen siendo mucho más estrictas que en Occidente.

El mensaje de Beatrice no es solo un testimonio de su experiencia personal, sino también una advertencia para aquellos que sueñan con encontrar mejores oportunidades en el extranjero sin tener en cuenta la realidad del día a día laboral. Aunque Arabia Saudí puede ofrecer sueldos atractivos, las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, especialmente los extranjeros, dejan mucho que desear.

Su decisión de regresar a España es un claro reflejo de que, a veces, el sueño de mejorar profesionalmente y conseguir un salario más alto no es suficiente si no se cuenta con las condiciones adecuadas para tener una buena calidad de vida. En España, a pesar de los retos y las críticas al sistema de salud, Beatrice parece haber encontrado un equilibrio que valora más ahora que nunca.