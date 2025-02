Las ventas de tiendas de souvenirs caen en un 70% con la nueva medida del ayuntamiento de Madrid

Desde hace un par de semanas los negocios que venden souvenirs en el centro de Madrid, concretamente en las zonas aledañas a la plaza Mayor y bajando para la plaza de la Puerta del Sol, ya no pueden exponer sus artículos en las puertas de sus tiendas. Generalmente este tipo de comercios instalaban expositores en la entrada de sus tiendas en los que colgaban imanes, llaveros, postales, ropa o bufandas para llamar la atención de quienes pasaban por delante e incitarles a entrar a comprar al comercio.

Los vecinos de la zona se quejaban de que los comerciantes ocupaban mucha vía pública y obstaculizaban el paso de quienes paseaban por el centro de Madrid, una de las zonas más transitadas de la capital. Sus quejas llegaron al Ayuntamiento de Madrid que ha terminado dándoles la razón y obligando a los comercios a guardar los expositores en el interior de las tiendas. Sin embargo, los empresarios no consideran que sus tenderetes perjudicaran a quienes paseaban por delante de sus tiendas. Carmen se cuidaba mucho de colocar los productos que exhibía en la calle para que no molestaran a nadie: "Son unas cosas que son pequeñas, están pegadas a la pared y para nada estorban".

María Álvarez Tienda de souvenirs

La nueva normativa les pillo por sorpresa porque nadie les había avisado de que no podían exponer los artículos en la calle. Nos lo ha contado Fiorella que trabaja en un negocio al lado de la plaza Mayor: "Vino la policía, nos dijo que ya no podíamos colgar nada, ni poner nada fuera porque nos iban a poner una multa si lo hacíamos. Así que hace aproximadamente dos semanas que ya no estamos colgando nada, ni poniendo nada fuera". La medida les ha sorprendido tanto que no logran entender los motivos que se esconden detrás: "No le vemos sentido práctico o alguna cosa beneficiosa para la municipalidad. Están dañando la economía de los comerciantes que pagan impuestos, que pagan un alquiler carísimo cerca de la plaza Mayor, incluso para los turistas porque a veces no saben dónde comprar porque no ven las cosas de fuera".

María Álvarez Adornos de porcelana

Esta nueva medida les afecta negativamente, porque estos expositores de productos permitían a los comercios atraer clientela y generar ingresos. Hace casi tres semanas que han tenido que acatar la normativa y ya están notando las consecuencias: "Estamos mal, las ventas han bajado muchísimo desde que nos mandaron guardar todo. Estamos notándolo en un 70%. Por ejemplo días que igual hacíamos mil euros de caja, ahora estamos haciendo 200 o 300 euros solo", asegura Carmen que no sabe cómo hacer frente a los gastos sin ingresos.

María Álvarez Camisetas de una tienda de souvenirs

Varios comerciantes aseguran que se podría buscar un punto medio en el que nadie salga perjudicado. Guillermo, ante la imposibilidad de mostrar los productos en la puerta de su tienda, se ha acercado al ayuntamiento para preguntar por alguna licencia que le permita hacer lo que antes hacía, pero de manera legal: "Solicitamos si tiene alguna licencia y nos deja un poco para que podamos mostrar... ya sabe las cosas del turismo. Y nos dice que no existe esa licencia. Para la hostelería sí que hay una licencia de terraza, para tienda de esto no".