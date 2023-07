Trajes de baño, gorros, gafas de bucear, unas chanclas o unas buenas botas si es que nos vamos a la montaña. Estamos en plena época de vacaciones y si tienes hijos menores seguro que alguna vez has hecho la maleta con todas esas cosas para pasar unos días lejos de la ciudad. Un plan apasionante que supone un cambio de aires, vivir nuevas experiencias y una desconexión total con la rutina. Algo que no todos los niños pueden hacer porque no viven en familia. Son los menores tutelados que viven en Residencias de la Comunidad de Madrid. Una situación que puede cambiar por completo gracias a los voluntarios que se llevan a estos niños unos días de vacaciones....Y es que existe la posibilidad de acoger a uno de estos menores que tienen entre 6 y 17 años y llevarlos de vacaciones. No importa si es una semana o 15 días o incluso un fin de semana. El objetivo es que estos niños puedan vivir unas “vacaciones en Familia” que es como se llama el programa. Es la única manera de que estos niños puedan vivir esta experiencia. Silvia Valmaña directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad explica que "para estos niños, cambiar de aires supone una gran novedad". La mayoría de estos niños no ha visto nunca el mar, o no ha tenido la oportunidad de compartir una excursión o una comida en familia. No van a restaurantes, no viven en una casa y carecen del calor de una familia.

REQUISITOS

No se exige demasiadoporque la tutela la sigue manteniendo la Comunidad de Madrid. Pueden acoger familias, parejas sin hijos, o personas solas. No supone mayor compromiso que cuidar del niño durante unos días, lo mismo que haríamos con el hijo de un amigo....Se hace una entrevista y se pide una carta de recomendación.

LUCÍA MADRE DE ACOGIDA POR PRIMERA VEZ

Lucía se estrena este año en el programa. Ella está soltera y no tiene hijos. Va a acoger a un niño de 9 años y se lo va llevar quince días a la playa. Dice que no le han exigido gran cosa. Solo lo básico para comprobar que te puedes hacer cargo del pequeño...

Desde la Comunidad de Madrid buscan al niño que mejor se puede adaptar a tus circunstancias. En el caso de Lucía la edad iba condicionada con la edad de los hijos de unos amigos con los que iba a coincidir...Lucía es la primera vez que acoge pero nos cuenta que hay familias que repiten...."se me pone la piel de gallina cuando ves a familias que llevan 20 años acogiendo a niños en verano. Hay familias con 5 hijos que acogen a un sexto, las hay sin hijos...hay de todo..."

NO SOLO EN VERANO

No solo en verano. También se puede acoger a estos niños cualquier fin de semana del año, o incluso durante un curso escolar. El objetivo es que tengan la experiencia de vivir en familia, algo que todos los niños tendrían que tener. Es enriquecedor no solo para los niños, también para las familias que acogen.

Esta iniciativa empezó a funcionar en 2008 y cuenta con una excelente acogida y valoración tanto de las familias como de los niños y niñas, que pueden pasar periodos de 15, 30 o 45 días entre el 1 de julio y el 15 de septiembre con matrimonios, parejas y solteros mayores de 25 años, residentes en la región, que lo soliciten y que superen el proceso de selección que realizan los técnicos de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

Los interesados en participar pueden llamar al número de teléfono 900 103 490 o escribir un mensaje al correo electrónico acogimientos.familiares@madrid.org. También se puede ampliar la información a través de este enlace. Vacaciones en Familia, junto aFin de Semana en Familia y Un Curso en Familiason fórmulas que incentivan el acogimiento permanente de menores con medidas de protección, ya que permiten a los posibles interesados acercarse a esta realidad y vivir la experiencia en periodos de tiempo más cortos y definidos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado