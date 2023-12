El truco definitivo para evitar que se congelen las tuberías y el contador de casa

Con la bajada de las temperaturas aparecen las heladas. Son cosas habituales de esta época, pero si no tomamos medidas adecuadas, pueden convertirse en nuestra peor pesadilla.

¿Cómo evito que se congele el contador y las tuberías?

Quizás te suene. Llegas a tu segunda residencia, vas a abrir el grifo, pero sorpresa... el contador y/o las tuberías están congeladas. Lo cierto es que es un problema que ocurre más de lo que pensamos. Pero si tomamos las medidas adecuadas, podemos evitarlo. Antonio Montoto es el subdirector de Relaciones Comerciales de Canal de Isabel II, y nos ha dado unos consejos con los que diremos adiós a las heladas.

Audio





Cerrar bien el contador, proteger el hueco interior del armario con papel de periódico, lana o cualquier tejido asilante o cubrir las tuberías que rodean al contador. Unas medidas muy sencillas y al alcance de todos, que nos evita problemas futuros.

Una cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que llevemos a cabo cualquiera de estas medidas, no tendremos que volver a hacerlo. Es decir, podemos dejarlo todo aislado aunque sea verano para así el siguiente invierno ahorrarnos tener que hacerlo de nuevo. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta es que esto sucede, sobre todo, cuando las temperaturas son muy frías y cuando no hay consumo de agua. Independientemente de si es Sierra de Madrid o no. Aunque estos dos condicionantes suelen ocurrir más en las segundas residencias, donde no solemos consumirla de manera regular.

Y si ya me ha pasado, ¿qué debo hacer?

Pero si nuestro problema es que ya nos ha ocurrido y nuestras tuberías y contador están congelados, también tenemos algunos consejos que pueden ayudarnos a revertir la situación.

El calor siempre es buena opción si es seco. Nunca fuego directo. También aplicar agua muy caliente sobre la instalación puede ayudarnos a que el agua vuelva a circular por nuestra vivienda. Lo que también tenemos que tener claro es que en ningún caso debemos forzar la llave de paso.

Pero si esos consejos no nos han servido, lo mejor es acudir a los expertos para que nos ayuden. En cualquier caso en la página web del Canal de Isabel II, en su blog y en las redes sociales, encontramos todos estos consejos. Además, la empresa pública cuenta con una guía fácil o los videotutoriales para mostrar cómo proteger la instalación de agua del frío y las heladas.