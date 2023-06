El sureste de la Comunidad de Madrid, la zona más afectada por el mosquito tigre

Al mosquito tigre le gustan “las manchas de agua pequeñas, pequeños recipientes que no tienen una insolación directa”, comenta a COPE Rosario Melero, doctora y especialista en Entomología Sanitaria. Son “microclimas que se crean, por ejemplo, en los platillos de los tiestos que hay en la terraza, en los ceniceros que se quedan llenos de agua de riego o de la lluvia” y que favorecen el crecimiento de las larvas.

En la Comunidad de Madrid no hay grandes colonias de mosquito tigre aunque eso no quiere decir que no pueda extenderse por zonas en las que ahora mismo no existen. “No lo hemos encontrado en Madrid ciudad, los casos que hay documentados están al sureste de la región, en el área de influencia de la A-3” aunque allí donde se estanca el agua como imbornales, alcorques de los árboles, etc, existe el riesgo de que se desarrollen.

Los mosquitos tigre, al contrario de lo que piensa mucha gente, “no son especialmente grandes aunque sí tienen características peculiares como las rayas en su abdomen”. Aparte de las molestias que causa como insecto, “le gustamos mucho los humanos -comenta la doctora Melero-, son muy antropófilos e invasivos” y es un importante vector epidémico del virus del chikungunya, dengue y Zika.

Fotos para identificar los tipos de mosquitos

Mosquito Alertes un proyecto de ciencia ciudadana cooperativo, sin ánimo de lucro, coordinado por diferentes centros de investigación públicos, como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su objetivo es estudiar, vigilar y luchar contra la expansión de mosquitos invasores que pueden transmitir enfermedades a nivel global.

La doctora Rosario Melero-Alcíbar es una de las validadoras de los datos que envían los ciudadanos a través de la aplicación. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en revisar las fotos que suben los ciudadanos en la plataforma. Un proceso, dice, “sencillo, intuitivo en el que la propia aplicación te da indicaciones de cómo hacer la foto”. Después de vista la imagen ella y otros validadores dan su opinión sobre el ejemplar que aparece en ella y de forma consensuada vuelcan el resultado de su investigación de nuevo en la aplicación.

Mosquito Alert facilita información útil al ciudadano gracias a los datos que aporta la propia ciudadanía, por eso este proyecto se define como “ciencia ciudadana que está enfocada a que entre todos -comenta- construyamos ciencia”.