Estos son los horarios y los días en los que podrás subirte a un Eurofighter en el centro de Madrid y de manera gratuita: "Es increíble"

Publicado el 19 may 2025, 16:24 - Actualizado 19 may 2025, 16:25

Volar ha sido siempre uno de los sueños de los seres humanos a lo largo de toda la historia. Ahora se ha convertido en algo mucho más asequible gracias a los vuelos comerciales. De hecho, aunque puede ser algo que sorprenda las primeras veces que nos montemos en un avión, puede llegar un punto en el que se vuelva algo tan mundano como cualquier otro medio de transporte.

Sin embargo, si lo que queremos hacer es volar realmente rápido, la única solución es montarnos en un caza. Esto, por supuesto, no está al alcance de todos o, por lo menos, no lo estaba hasta ahora. Aunque no vas a poder alzar el vuelo, sí que vas a poder subirte a una maqueta que replica a la perfección lo que es un Eurofighter.

El Eurofighter es el caza más moderno de Europa y está considerado el eje central de la defensa española. Protege nuestro país con sus capacidades para misiones de alerta de reacción rápida (QRA) y contribuye a la superioridad aérea como parte de la Defensa Integrada de la OTAN.

Cabina del Eurofighter desde fuera

A día de hoy, hay 70 de estos aviones disponibles en el Ejército del Aire y del Espacio, pero de aquí a 10 años la flota aumentará en 45 cazas hasta llegar a formar una flota de 115 Eurofighters, llegando a ser la tercera mayor flota de este tipo de cazas.

"Me parece espectacular"

Desde hoy y hasta el 1 de junio, vamos a poder ver de cerca esta maqueta y, los que se atrevan, podrán subir, montarse en la cabina y tener la sensación de ponerse a los mandos. Raúl ha sido uno de los primeros en subir y ha descrito así su experiencia: "La verdad es que es increíble, me parece espectacular cómo pueden manejar eso... La de botones que hay... A mí me gustan los videojuegos y hace pensar que sí, pero viéndolos desde dentro yo creo que sería imposible".

Lo que se ve sentado dentro de la cabina del caza

Para todo aquel que se quiera acercar, podrá hacerlo hasta el 1 de junio en horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Además, algo que siempre anima a participar en estas actividades es que la entrada es gratuita.