¿Sabrías actuar y socorrer a una víctima de accidente de tráfico?

Este puente de agosto es clave en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se esperan 1,7 millones de desplazamientos. Se juntan los que inician vacaciones en esta segunda quincena, con los que regresan; los que salen de fin de semana aprovechando la festividad, el martes, de la Asunción de la Virgen María y los que se desplazan a los pueblos de la región que están celebrando sus fiestas patronales.

Con la doctora Vanesa González,médico de SAMUR-PC repasamos algunos consejos y recomendaciones para que, en caso de accidente, podamos auxiliar a las víctimas. Explicamos la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer.

La PROTECCIÓN empieza por uno mismo “tenemos que autoprotegernos y no ponernos en peligro ni nosotros ni terceros”. Lo primero que debemos hacer es valorar si la zona en la que detenemos el vehículo es segura y si no corro riesgo “deberé señalizar la zona con los triángulos de seguridad y poniéndome el chaleco reflectante”.

La ALERTA a los servicios de emergencia va a permitir que a través del teléfono el personal médico nos dé las instrucciones necesarias para atender a la persona herida en función de los conocimientos de primeros auxilios que tengamos y nuestra capacidad de reacción: “Podemos indicar que cohíba la hemorragia, si tiene algún objeto clavado le diremos que no lo saque, también podemos decirle -comenta la doctora Vanesa González- cuál es la posición más adecuada para mantener al herido hasta que llegamos nosotros”.

De esta forma podremos SOCORRER a la víctima manteniéndonos a su lado “prestando también apoyo psicológico” para que se sienta tranquila y acompañada hasta que llegue el SAMUR-PC.

Las víctimas somos nosotros

En el caso de que el coche tenga una avería o seamos nosotros los que hayamos sufrido un accidente lo primero que debemos hacer es “valorar la vía en la que estamos”. No existe el mismo peligro si el percance ocurre en la calle o en una vía en la que los coches circulan a gran velocidad. La recomendación que hacen desde SAMUR-PC es “irse a una zona segura si el vehículo puede circular”, si nuestras heridas no revisten gravedad podemos salir y resguardarnos en una zona en la que no corramos peligro. De esta forma evitamos que pueda haber otro impacto.