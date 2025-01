Robo de película en un tienda de lujo en pleno centro de Madrid: "Solo tardaron cinco minutos en llevarse todo"

Son las cuatro de la mañana del miércoles 15 de enero. Un vehículo todoterreno circula por la calle Sevilla en dirección a la céntrica plaza de Sol. Se para frente a la exclusiva galería Canalejas, esquiva los bolardos de la acera derecha, se sube a ella y detiene el vehículo frente a la puerta de la lujosa tienda de Dior. Un hombre graba la escena como puede desde su coche en la calle de enfrente y el periódico El Mundo ha publicado el vídeo.

En el interior del todoterreno se puede ver a varias personas encapuchadas. El conductor da marcha atrás con el vehículo y golpea la puerta de la tienda en varias ocasiones hasta que logra romper la cerradura. La puerta del establecimiento queda medio abierta y los cristales completamente rotos. Los aluniceros aprovechan para bajarse del coche con mazas y con la cara cubierta con gorros.

María Álvarez Golpes en la puerta de la tienda

Sin pensárselo dos veces y con toda la tranquilidad del mundo, los ladrones terminan de abrir la puerta y acceden al interior de la tienda de lujo. Salen de ella cargados con bolsas... dentro de estas, artículos de lujo que guardan en el coche. Mientras, un empleado con traje de la galería Canalejas se acerca para intentar detenerles pero a los ladrones parece no importarles su presencia. Uno de los aluniceros comienza a increparle con un palo en la mano: “que te vayas”, y consigue que el hombre se retire.

Alejado de la escena, el empleado de la galería mira atónito cómo, en menos de cinco minutos, los ladrones guardan en el coche casi un centenar de artículos que sacan de la tienda, algunos de ellos valorados en cinco mil euros. Poco después y con todo el descaro se montan en el coche y huyen por la acera en dirección prohibida. En menos de seis minutos han atracado la mayor tienda de Dior de España y se les ha perdido la pista.

María Álvarez Restos de cristales rotos en el suelo

El suceso se ha producido en una de las calles céntricas de la capital que cuenta con más vigilancia. En lo alto de los edificios aledaños se pueden observar varias cámaras que apuntan hacia la tienda y podrían haber grabado el robo. La Policía Nacional está ya investigando el robo y dispone de las imágenes del local para tratar de localizar a los autores. También cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

Esta misma mañana han retirado los restos más evidentes del alunizaje: los cristales rotos de la puerta, y si se observa con detenimiento se pueden observar golpes en esta. Algunos curiosos se han acercado hoy a la zona para ver cómo ha quedado la tienda después de este robo de película: “solo tardaron cinco minutos en llevarse todo”. Otros, como Alberto, no dan crédito a lo que ha sucedido: “Lo que más me ha sorprendido a mi es que, normalmente, si hay algún problema llamas a la policía y aparecen súper rápido porque esto es una zona céntrica. Y que no haya aparecido nadie...”.

María Álvarez Cristales de la puerta rotos

Ahora, resultará clave cruzar los datos del vehículo utilizado y ver si ha sido usado en cualquier otro acto o si se corresponde con algún coche robado en las últimas horas, algo habitual en sucesos de este tipo.