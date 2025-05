La Puerta del Sol tendrá sombra por primera vez en más de 160 años de historia

Publicado el 26 may 2025, 15:09

Si vives en Madrid seguro que no hace falta que te expliquen cómo se vive el verano. Todavía no ha llegado, pero ya estamos sintiendo los primeros efectos del calor. Si de por si cuesta salir a la calle cuando los termómetros superan los 30 grados, en puntos como la Puerta del Sol pasear por sus alrededores ya se convierte en misión imposible.

Este pasado fin de semana hemos tenido un aperitivo de lo que nos espera estos últimos días de mes. Este lunes a mediodía en la plaza donde se ubica la Real Casa de Correos ya se alcanzaban los 25 grados. Una temperatura que ha rozado los 29 grados antes de llegar a las 15h. Muchos intentaban evitar pasar por el centro de la plaza y apuraba la poca sombra que daban los edificios.

Para evitar problemas relacionados con el calor, este año la Puerta del Sol tendrá sombra por primera vez en sus 160 años de historia. Será a través de unos toldos que cubrirán algunas partes de esta plaza. En concreto, serán 26 lonas las que proporcionarán unos 2.700 metros cuadros. La zona que se verá beneficiada será el zoco comercial, en concreto, las entradas a calles como la de Preciados y la del Carmen.

"Bien muy buena idea. Es algo que también lo ponen por otras calles en verano. Y si es como el año pasado tendremos muchísimo calor", nos comentaba Ana sobre la iniciativa a su paso por la Puerta del Sol.

AYUNTAMIENTO DE MADRID Espacio que va a cubrir esas lonas en la Puerta del Sol

Hoy, ya se podía apreciar los anclajes a los edificios a los que irán enganchadas las lonas. Estos fueron el foco de la polémica ya que tuvieron que ser repensados para no dañar la estética de la fachada de esta madrileña plaza que desde 1977 cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural.

También varios bancos de la plaza han sido canjeados, es decir, se han vaciado su interior ya que ahí irán colocados unos mástiles que sostendrán la estructura. Los toldos solo van a durar los meses de verano pero van a proporcionar algo de sombra para las miles de personas que entre junio, julio y agosto visiten la capital.

DAVID CASADO Uno de los bancos de la Puerta del Sol que han sido canjeados, es decir, vaciados para albergar uno de los mástiles que sostendrá estas lonas

"Fatal, fatal. Yo cuando llega el calor a Madrid me voy a la zona de Ávila y no quiero saber nada", nos explica Alicia de cómo pasa el verano. No es la única que le cuesta, también a Lourdes que nos da unos consejos: "Intentamos llevarlo lo mejor posible bebiendo agua, paseando en la sombra sobre todo en las horas centrales del día".