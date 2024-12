Ante la previsión de buena cosecha ¿bajará el precio del aceite de oliva?

Acaba de comenzar la cosecha de olivas en Madrid y se espera que sea buena, al menos, que sea mejor que la del año pasado. En la temporada 2023-2024 se recogieron unas 10 mil toneladas de aceitunas y eso permitió comercializar 18.600 botellas. Los olivareros madrileños confían en mejorar esos datos porque las lluvias de la primavera han ayudado al engorde de la aceituna y eso hace que ahora haya más fruto y que sea de mejor calidad para poder convertirlo en aceite.

Ya sabes que la zona de olivos de la Comunidad de Madrid está sobre todo en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y el Sur. Un aceite que tiene la Denominación de Origen "Aceite de Madrid".

Cope Madrid aceite de girasol y de oliva

Saber si el aceite de Oliva va a bajar de precio es difícil. Al menos es lo que nos cuenta Sergio García, olivarero madrileño que tiene más de 7.000 olivos en el sur de la región. Todavía no ha terminado la cosecha de olivas, pero la previsiones son buenas...No es que vaya a ser la mejor cosecha, pero desde luego es mejor que la última.

MIEDO A LA PÉRDIDA DE CONSUMIDORES

Entonces, si hay más olivas, tendría que bajar el precio del aceite porque la razón por la que subió tanto el año pasado fue porque la cosecha anterior fue muy mala, y apenas se recogió fruto. Pero lo cierto es que influyen más factores. El primero que no hay aceite almacenado porque el año pasado apenas había aceite, y si no hay reservas, va a ser difícil que bajen los precios. Pero también hay que tener en cuenta que los precios prohibitivos están provocando la pérdida de consumidores que se van al aceite de girasol, por ser mucho más económico. "lo bueno que tiene el consumidor es que no se está comprando y eso incentiva a que bajen los precios porque si no se compra se pierden clientes y el mercado se para. Si no hay aceite te puedes permitir el lujo se subir el precio, pero si hay, lo suyo sería que bajaran los precios"

BAJADA DE PRECIOS EN AÑO QUE VIENE

¿Y cuánto tiempo estiman los agricultores que vamos a estar con estos precios? O ya nunca más vamos a volver a los precios de hace un par de años?

Bueno, pues según cuenta Sergio, que tiene una cooperativa donde se produce el aceite, el precio debería de bajar un poco, pero no será hasta que no sepamos cómo va a ser la siguiente cosecha cuando realmente lo sepamos. Si esta cosecha es buena y la siguiente también, entonces habrá reservas, y entonces será más fácil, según este agricultor, esa bajada de precios..." Si la cosecha del año que viene vuelve a ser buena, entonces si que podrán bajar los precios, porque ya habrá reservas de aceite, pero una bajada hasta los precios de hace dos años, así tan rápido, va a ser difícil"

Así que habrá que esperar todavía un año, para ver si el precio del aceite vuelve a ser algo más asequible.