La Policía Municipal de Madrid alerta sobre la responsabilidad de los peatones al cruzar un paso de cebra: "tienen la obligación de mirar y cerciorarse de que el conductor puede parar"

Tres atropellos con dos fallecidos y un herido muy grave. Dos de estos atropellos han ocurrido en pasos de peatones. Es el caso de un hombre de 58 años que fallecía y el de una mujer de 72 que resultaba herida muy grave. Una tercera mujer de 93 años moría horas después en el hospital... Y es que hay que tener mucho cuidado cuando cruzamos, incluso en los pasos de peatones, porque la prudencia no solo atañe al conductor, sino también al peatón, que muchas veces cruza sin cerciorarse de que el coche va a parar. No solo es una cuestión de seguridad, porque el peatón es la parte vulnerable, es porque además así lo dice la ley: tanto los conductores como los peatones tienen su responsabilidad y sus obligaciones tal y como ha explicado a Cope Fernando Argote comisario de la Policía judicial de la Policía Municipal de Madrid. "los peatones no pueden cruzar por donde ellos quieran, hay unas normas. Tienen que hacerlo por los pasos de peatones, deben rodear una rotonda...pero hasta en los pasos de peatones señalizados, la norma dice que el peatón no solo tiene que cerciorarse de que el conductor le ha visto, también asegurarse de que puede parar. No puede lanzarse a cruzar solo porque tenga prioridad"

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El comisario Argote alerta del cuidado que hay que tener con los dispositivos electrónicos, los móviles cuyas pantallas vamos mirando mientras cruzamos, y además con los auriculares puestos, con lo que el aislamiento es total. Eso es muy peligroso, porque la gente cruza sin mirar y sin oír.

Los conductores también tienen que tener la precaución cuando hacen un giro porque puedes encontrar a un peatón cruzando. Un pequeño golpe puede ser fatal cuando se trata de una persona mayor.

Solo el año pasado se produjeron en Madrid 1.400 atropellos, de los que 190 fueron graves y con 12 fallecidos.