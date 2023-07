El motivo por el que solo escuchas las chicharras cuando hace calor en verano: "Es una estrategia adaptativa"

Si queremos ambientar el verano, no puede faltar el sonido de las chicharras. Es ese insecto que se aloja en los troncos de los árboles y que hace ese peculiar sonido frotando sus alas. Pero hay mucho más que se puede conocer de ese animal.

La canción del verano suena en los coches, en los chiringuitos y en la megafonía de los grandes almacenes. Está por todas partes. Si no nos gusta, no vamos a poder huir de ella. Las chicharras son como la canción del verano, por mucho que no nos gusten, vamos a acabar escuchándolas, porque están en los jardines, en los bosques y en los parques. Su sonido es tan característico, que es imposible que pase indiferente.

Son muy estruendosas, pero realmente su figura no es tan grande. Miden apenas seis centímetros, pero pasan desapercibidos gracias a su color, que se camufla entre la vegetación. Los machos emiten este particular sonido para llamar la atención de las hembras. Agustín Cordobés, biólogo, explica que es normal escucharlo más "cuanto más suben las temperaturas". Y es que durante esas horas aprovechan para cantar con más fuerza porque es cuando "hay menos actividad de depredadores" y es cuando "pueden llamar menos la atención" a sus posibles cazadores.

¿Cigarra o chicharra?

Muchos son los que se preguntan cuál es el nombre real de estos animales. Coloquialmente reciben ambos nombres,... y la RAE también coincide en otorgarle el mismo significado, como explica Cordobés: "Tienen diferentes acepciones en diferentes lugares del mundo", pero aquí en España "están admitidas ambas acepciones".

"Son los insectos con el ciclo de vida más largo"



Lo más característicos de estos insectos es que "son los insectos con el ciclo de vida más largo", incluso pueden llegar a vivir 17 años, de los cuales "la mayor parte del tiempo la pasan bajo tierra". Cuando maduran "todos salen a la vez" para subirse al árbol.

Solo salen en verano

Estos insectos se pasan la mayor parte de su vida enterrados bajo tierra y solo emergen durante los meses cálidos. Esta es otra de las razones por la cual solo los podemos escuchar en verano.

Las cigarras no cantan como otros seres vivos a través de la garganta, porque estos insectos no tienen órgano fonador. Por lo tanto, para emitir sus sonidos, utilizan una membrana llamada timpánica, situada entre el tórax y el abdomen. Y cuando hacen vibrar la membrana producen este sonido. Por su parte, las hembras pueden escuchar el reclamo de su pretendiente a larga distancia, ya que con la evolución de la especie han podido desarrollar un tímpano más grande y sensible que el de los machos.

Cuando detectan que hay alguien observándolos dejan de cantar

Que no te extrañe si no lo has encontrado nunca. Cuando detectan que hay alguien observándolos dejan de cantar, para evitar que los depredadores les encuentren, además de por su particular camuflaje que los hace pasar desapercibidos en la naturaleza.

Hay muchas personas que no aguantan su sonido, otros que les relaja. Lo que está claro es que, independientemente de qué prefieras, vamos a tener un caluroso verano por delante en el que no vamos a poder dejar de escucharlos.