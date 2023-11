Más de 380.000 coronas de La Almudena para homenajear el paladar de todos los madrileños

La Almudena es la patrona de Madrid, pero también de todos los pasteleros y, por eso, en el año 1978 se realizó un concurso para elaborar un postre en su honor.

El ganador fue un pastelero de Vallecas que ideó esta corona, parecida al roscón de reyes pero con grandes diferencias, como nos ha contado a Cope, Lorena, responsable del Viena Capellanes de la calle Fuencarral.

“Es una masa parecida, tipo brioche. La única diferencia es que no lleva agua de azahar que es lo que le da ese aroma específico al roscón. También la decoración es diferente pero hay mucha gente que todavía se equivoca y pide un roscón”, nos comenta.

Su aspecto simula ser “el de la corona de una reina”, precisamente por ser un homenaje a esta virgen y, por eso, en vez de fruta escarchada, su superficie está rematada por almendras y granos de azúcar.

Estos días, los madrileños vamos a degustar cerca de 380.000 coronas. Lorena espera vender sólo hoy más de 300.Carmen es una de sus clientas que ha aprovechado su paseo matutino para hacerse ya con una. “Voy a comprar una grande porque hoy nos unimos 8 amigas a marendar. A mi la que más me gusta es la de trufa y la de nata, mitad y mitad. A mi el roscón no me gusta. A mi hermana le encantaba pero yo prefiero la corona”, nos reconoce.

Julia es otra de las clientas que tampoco quiere quedarse sin una corona. “Yo voy a comprar una pequeña, de las individuales. La compro siempre, desde que salieron. Mi preferida es la de nata”.

Más de 600 pastelerías madrileñas están despachando hoy este dulce que siempre va relleno, ya sea de nata, crema o trufa, otra de las señas de identidad que lo diferencia del roscón de reyes.