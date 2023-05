Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada: "Esta victoria es el broche de oro"

Es un día de resaca electoral, pero Luis Partida está doblemente feliz. No sólo ha ganado las elecciones municipales en Villanueva de la Cañada consiguiendo la mayoría absoluta para el PP. El Partido Popular, y su candidata Isabel Díaz Ayuso también revalidan la Comunidad de Madrid.

Atiende la llamada de COPE Madrid en el Ayuntamiento: “Estoy muy contento y feliz. Me he despertado más cansado de lo que me acosté. Mis ciudadanos han confiado en mí, tengo que seguir peleando, luchando mientras pueda” aunque reconoce que no siempre se puede hacer todo porque “hay cosas que no dependen de uno”.

Luis Partida lleva 44 años al frente de la alcaldía de Villanueva de la Cañada y cree que, una vez acabe esta legislatura, debe dar un paso al lado. En su equipo tiene gente joven, la media de edad es de 41 años y ésa fue, precisamente, una de las recomendaciones que le hizo Isabel Díaz Ayuso. Involucrar en la política local a gente joven, “gente comprometida -dice-, que está estudiando y que se entiende perfectamente con otra gente que tiene gran experiencia”.

La victoria cosechada el 28-M es para Luis Partida “el broche de oro a estos 48 años que llevo, el broche que merece toda gran obra y Villanueva lo es desde que yo presido la corporación”. Y reconoce que no es sólo trabajo de uno, es un trabajo en el que se han implicado muchas personas.

Después de una vida dedicada a la política al frente de la alcaldía desde las primeras elecciones municipales (1979) asegura que “seguramente lo echaré de menos, pero ya me buscaré alguna cosa para estar entretenido”. Villanueva de la Cañada “era un pueblín que tenía mil habitantes y ahora tiene 25.000 habitantes de hecho y el doble de derecho. Y se ha convertido en un referente de la educación con dos universidades”.