La comedia que desmonta los mitos de la maternidad llega a Ponferrada (León) por el Día de la Mujer

La Sala Río Selmo de Ponferrada acogerá este sábado 7 de marzo, a las 18.00 horas, la representación de la obra «Madre no hay más que muchas». Este evento, a cargo del grupo de teatro amateur Actuarte León, se enmarca dentro de las actividades del fin de semana del Día de la Mujer.

Una sátira sobre la crianza

La obra es una comedia contemporánea que aborda la maternidad desde el humor y la sátira social. A través de cinco modelos distintos de madres, la trama recorre en tres actos las diferentes etapas de la crianza, desde el embarazo hasta la adolescencia.

El guion pone el foco en los estereotipos, el caos cotidiano y la necesidad de tener sentido del humor. La propuesta, firmada por la directora Sara del Río y su ayudante Nuria Virginia Martín, se define como ágil y actual, llevando situaciones cotidianas al extremo para provocar la risa y la reflexión.

Actuarte León: pasión amateur

La puesta en escena destaca por una estética muy colorida, un ritmo dinámico y un marcado carácter coral. El grupo Actuarte nació en 2023 como un proyecto de teatro amateur donde la pasión por la escena es lo principal, incluso por encima de la experiencia profesional.

Aunque para varios de sus integrantes es su primer proyecto, el grupo ya cuenta con una veintena de funciones, la mitad de ellas en certámenes y festivales. Las entradas tienen un precio de 8 euros y se pueden adquirir directamente en la taquilla de la sala.