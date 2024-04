Buscar un piso de alquiler es Madrid es casi misión imposible. Las casas son caras y pequeñas. Eso por no hablar del cásting al que someten a los candidatos para elegir al mejor inquilino. Los precios suben a cifras que ya están rondando los 1.500 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados. Una situación inviable que está generando un problema de vivienda. Pero ¿por qué no hay viviendas?. La respuesta es que si que hay viviendas para alquilar pero sus propietarios optan por los alquileres turísticos. Según José Merino, Asesor Jurídico del Colegio Oficial de Agentes inmobiliarios, COAPI, el problema está en la Ley de Vivienda, una ley que no protege al propietario en caso de impagos. "El problema está en la inseguridad jurídica para el propietario. Si el propietario tuviera la seguridad de que en caso de impago puede recuperar la vivienda en un tiempo razonable habría más parque de viviendas, pero no se está incentivando el alquiler. Los propietarios se aseguran tres meses: un mes de fianza y dos de garantía complementaria. Los procedimientos judiciales están tardando entorno a los 8 o 9 meses, pero si además el inquilino acredita que es persona en situación vulnerable, el proceso se ralentiza otros tres meses, con lo que el propietario puede estar más de un año sin cobrar las rentas y sin poder disponer de su vivienda"

Una realidad que también constata el Banco de España, que habla de la inseguridad jurídica de los propietarios como el principal problema que está detrás de la falta de casas en alquiler. Las trabas que le ponen al propietario, como la limitación de los precios en las zonas tensionadas, los grandes tenedores o la vulnerabilidad de los inquilinos han provocado "un panorama desolador" para el propietario según COAPI, provocando el efecto contrario. En lugar de incentivar el alquiler, los propietarios se resisten. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los propietarios optan por dejar la vivienda vacía o por el alquiler turístico porque así garantizan la recuperación de la vivienda.

AUMENTO DE LOS PISOS TURÍSTICOS

Así las cosas el número de pisos turísticos crece cada vez más en Madrid, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando sanciones más altas para quienes no cumplen la norma. Es algo natural, explica José Merino ya que al propietario no se le dan las garantía para poder recuperar su vivienda en un tiempo razonable en caso de impago. De hecho ya se están dando situaciones de fraude de Ley. Es decir, falsos contratos de arrendamiento temporal para viviendas de alquiler habitual o de larga estancia.

REGULACIÓN DEL MERCADO

Según COAPI la manera de que bajen los precios es que salgan viviendas al mercado. A más oferta, precios más bajos. " el mercado de alquiler se autoregula. Si hay más oferta el precio baja, cuando hay menos sube. No hay que intervenir en el mercado porque se regula solo".