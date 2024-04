Ana es enfermera. Era una mujer joven, sana, deportista hasta que el Covid le cambió la vida. Sufrió la enfermedad en abril de 2020 cuando tenía 42 años. Le provocó una neumonía de la que recuperó. Pero nada más incorporarse al trabajo comenzó a sentir síntomas. Le dolía el pecho, se cansaba, tenía taquicardias...Ella lo achacaba a las secuelas de neumonía, pero la cosa iba a más.

SÍNTOMAS QUE PARALIZAN LA VIDA NORMAL

Ana empezó a no poder ni subir una escalera, el dolor la dejaba paralizada. Dejó de trabajar, tampoco puede hacer su vida normal porque enseguida se cansa. Ella tuvo la suerte de trabajar en el ámbito sanitario y enseguida se puso en manos del equipo de cardiólogos del Hospital Clínico donde comenzaron a realizarle pruebas.

NADIE SABE LO QUE TE PASA

El problema del Covid persistente es que provoca síntomas de los que se desconoce el origen. "Pasas de médico en médico y te mandan a casa porque no saben el origen de ese problema "Pueden llegar a aliviar los síntomas pero no te curan porque no saben lo que te pasa". "Hay veces que hasta piensan que te inventas los síntomas, lo que te provoca una enorme incertidumbre y desesperación".

Ya en el médico le hicieron pruebas. Ana estaba sufriendo anginas de pecho, es decir, dolor en el corazón debido a la falta de riego. Le hicieron un cateterismo, prueba para comprobar el estado de las arterias coronarias, y todo estaba bien. No había obstrucción. ¿Qué le pasaba entonces a Ana? ¿Por qué su corazón no estaba recibiendo el riego suficiente?

Aqui entra el equipo de investigación del Hospital Clínico San Carlos, liderado por el doctor Javier Escaned que ha descubierto que el covid puede afectar al tejido que cubre el interior de las arterias, denominado "endotelio" y eso provoca que los pequeñísimos vasos sanguíneos que irrigan el corazón sufran espasmos, se cierren momentáneamente provocando las anginas, o el dolor en el corazón.

INVESTIGACIÓN PIONERA EN EL MUNDO

En su investigación, publicada en la prestigiosa revista "Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions", los cardiólogos del Clínico han demostrado que el 80% de los pacientes diagnosticados de covid persistente con angina y arterias coronarias aparentemente normales, que participaron en el estudio, desarrollaron espasmos coronarios asociados a la disfunción endotelial, en ocasiones con trastornos asociados a la microcirculación coronaria, lo que explicaría sus síntomas. Se trata del primer estudio en el mundo que revela la causa de la angina de pecho en personas con covid persistente.

Vídeo





Una de las manifestaciones del covid persistente es la aparición de dolor en el pecho con características de angina, en muchas ocasiones relacionada con el esfuerzo físico. “Cuando estudiamos a estos pacientes, algunos de ellos jóvenes y con hábitos deportivos, apreciamos que la mayor parte no tenía estrechamientos coronarios que explicasen la angina, por lo que sospechamos que su problema podría estar en la microcirculación coronaria o en el endotelio vascular y que dichas alteraciones podrían estar relacionadas con su infección previa por el virus del covid”, Javier Escaned.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EL 80% PRESENTABA ANOMALÍAS EN EL ENDOTELIO Y EN LA MICROCIRCULACIÓN CORONARIA

Los cardiólogos estudiaron este fenómeno y realizaron pruebas específicas durante el cateterismo cardiaco en 20 pacientes, que consistieron en la administración de un fármaco y en medir el flujo de sangre en las arterias coronarias. De esta forma demostraron que el 80% de estos pacientes presentaron anomalías en el endotelio vascular, que desempeña una función muy importante en la regulación del aporte de sangre al corazón, y en la microcirculación coronaria.

El endotelio es el tapiz de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y desempeña una función muy importante en la regulación del aporte de sangre al corazón, así como en la microcirculación coronaria. Las células del endotelio son especialmente afectadas por la infección del virus SARS-CoV-2, y una mala función de las mismas puede hacer que el corazón reciba menos sangre de la necesaria durante el esfuerzo físico.

MEDICACIÓN QUE MEJORA LOS SÍNTOMAS

Durante la prueba, los investigadores confirmaron que los síntomas y las anomalías en el electrocardiograma desaparecían inmediatamente tras la administración de un medicamento efectivo contra el espasmo coronario. En el seguimiento clínico se observó que, de forma global, la frecuencia de la angina disminuyó y la estabilidad de sus síntomas mejoró significativamente tras iniciarse el tratamiento en la mayoría de los pacientes.