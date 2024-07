Un joven pide una tostada con jamón ibérico en Madrid y alucina con la cuenta: "Me explota la cabeza"

Un joven de Badajoz, llamado @mario_baeza en TikTok, ha generado un auténtico debate en redes sociales al contar su experiencia desayunando en un bar de Madrid. Todo comenzó cuando Mario pedía una tostada de jamón con tomate y un zumo de naranja.

Cuando el camarero se lo sirve, sentenciaba que le costaba creer que el zumo fuese natural. Pero bueno, confiaba. Poco tiempo después, llegaba la ansiada tostada. "Me está explotando un poco la cabeza ahora mismo, eh. Me han puesto dos tostadas: una con y otra sin jamón. El jamón este no es recién cortado, pero por lo menos es ibérico", indicaba a sus seguidores de TikTok.





Decía Mario que era una tostada que no estaba mala de sabor, aunque echaba en falta más cantidad de jamón ibérico. "He dado dos bocados y me lo he llevado todo entero. Tengo que echar el jamón de la otra tostada y no comérmelo en esta tostada". Este joven seguía insistiendo en el zumo de naranja. "Me cuesta creer que este zumo sea natural, típico que te viene en los tetra brik con pulpa". Sentenciaba, por otra parte, que iba a dejar la tostada porque "no tiene sentido que me coma pan sin nada".

"Parece que vengo aquí a cuchillo a criticar, pero es para que veáis la diferencia de un desayuno en Badajoz a Madrid", lamentaba.

Pero es que la historia no acababa aquí. Mario se quedó a cuadros al recibir la cuenta. "5,20 euros es lo que me ha costado este desayuno en Madrid", decía lamentándose.

Las reacciones no tardaron en llegar. La opinión es unánime. Muchos usuarios coinciden en que el precio por ese desayuno es demasiado alto. "Eso en Vera (Almería) te cuesta 3,50 euros", "Los mejores desayunos, los de Badajoz, aunque algunos no sepan donde está jaja ellos se lo pierden", "Vente a Barcelona que te cuesta siete euros mínimo y te ponen jamón serrano jajaja", son algunos de los muchos comentarios.

Otra reacción crítica al precio de un desayuno en un bar de Madrid

Paz Álvarez, periodista asturiana, compartía con sus seguidores su factura en el bar 'La Primera', ubicado en la Gran Vía de Madrid, la zona más céntrica de la capital. “Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros”, explicaba en un mensaje de X. Y es que en la hoja puede leerse bien el desglose: un café solo por 2,80; un pincho de tortilla, 4,50 euros; la caña a 4,50 y el pan a 2,30. No obstante, el detalle que llamaba la atención era que algunos cargos no había manera de evitarlos.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021

“Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar”, explicaba en el mensaje en redes sociales. En solo unos días la publicación ya alcanzaba casi 5.000 likes, además, de ser compartida por más de 2.000 usuarios indignados con la política del establecimiento.