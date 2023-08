La importancia de vacunarse para viajar: "Ha habido mucho aumento pero también poca previsión"

El Centro de Salud Internacional del Ayuntamiento de Madrid ubicado en la calle Montesa es uno de los centros que más viajeros atiende de toda España. Aquí se presta consejo sanitario a los ciudadanos que van a realizar viajes internacionales, se administran vacunas necesarias y se proporciona también atención integral a las personas agredidas por animales, entre otras acciones.

La mayoría de las personas atendidas en este Centro de Salud Internacional son españoles (90%) y viajan mayoritariamente por turismo (70%), mientras que por cooperación se desplaza un 10% y el resto por trabajo.

Una de esas personas que acude por trabajo es Olga, que se marcha a Gabón: "Me voy una semana por trabajo. Voy a pasar consulta con la doctora y será ella la que me diga de qué me tengo que vacunar pero creo que es de la fiebre amarilla, me tienen que informar todavía. Al menos esa es la que me tienen que poner".

Kenia y Tanzania como destinos preferidos

Una de las doctoras que atiende a diario en este centro es Belén Álvarez, quien explica así el balance de visitantes durante este verano: "Está siendo un volumen bastante alto de personas. Lo que hemos visto también es que hay personas cuya reserva de viaje ha sido con muy poco tiempo, de forma que tienen dificultades para conseguir la cita. Este año ha habido mucho aumento pero también ha habido poca previsión por parte del viajero".

Las vacunas que se recomiendan con más frecuencia son las de hepatitis A, fiebre tifoidea, ambas transmitidas por vía digestiva, y fiebre amarilla, transmitida por mosquitos.

En cuanto a los destinos que más se repiten, existe un cambio de tendencia desde la pandemia. Antes del 2020 países del Sudeste asiático como India, Tailandia o Indonesia eran los principales lugares para viajar. Sin embargo, el pasado año eso cambió y el principal destino fue Tanzania, seguido por Perú, Colombia y Kenia. Durante este verano Kenia y Tanzania se mantienen como dos de los lugares favoritos.

Los servicios prestados en este espacio van más allá de las vacunas, ya que los sanitarios aconsejan a los viajeros, alertándoles de las zonas de riesgo para la salud. Además, también colaboran con la Comunidad de Madrid en relación con la vacunación del coronavirus.

Más de 4.000 vacunados en verano

La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha acudido presencialmente a este centro sanitario para hacer balance de las labores que llevan a cabo: "Hasta el 31 de julio de este año se han llevado a cabo, en lo que tiene que ver con consultas presenciales relativas a vacunaciones internacionales, más de 5.400 y en el caso de consultas telemáticas son más de 4.400 las que se han atendido. Estamos recuperando lo que había antes de la pandemia del covid".

La vicealcaldesa también ha querido hablar sobre los últimos sucesos ocurridos en Usera y en San Bernardo, en los que han resultado heridas dos personas: "Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos pero es evidente que ese repunte se ha producido, y por lo tanto necesitamos más recursos. En ese sentido lo demandamos a la Delegación de Gobierno, que tenga en cuenta estos repuntes que se está produciendo".