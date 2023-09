El Guernica de Picasso ya puede ser fotografiado por los visitantes

El año pasado se hizo viral una foto que el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, se hizo frente al Guernica en el Museo Reina Sofía de Madrid. La foto provocó un gran revuelo en redes sociales porque por aquel entonces estaba totalmente prohibido hacer o hacerse fotos con la obra de Picasso, pero si esa foto del viejo rockero se hubiese producido hoy no habría levantado ningún tipo de polémica, porque el nuevo director del museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha decidido permitir que los visitantes de dicho museo hagan todo tipo de fotos y selfis frente a la archiconocida obra de arte.

Segade quiere mejorar así la experiencia de estar frente a frente con una pintura tan icónica y mediática como el Guernica de Picasso. Tener un recuerdo imborrable. Hasta ahora se podían hacer fotos en todo el museo salvo a su joya de la corona, a este epicentro del arte contemporáneo. Como diría Bob Dylan, los tiempos cambian y no digamos nada de las herramientas tecnológicas. Un móvil no pone en peligro la obra de arte si la foto se hace sin flash. Los visitantes han recibido encantados la noticia y no han parado de hacer fotos y selfis a este símbolo contra la guerra esta semana.

Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco! pic.twitter.com/43MBFkic54 — Mick Jagger (@MickJagger) May 31, 2022

Allí ha podido estar nuestro compañero de COPE, Ramón García Pelegrín, quien ha comentado que se ha podido sentir como el líder de los Rolling delante del Guernica. El periodista ha explicado que este cambio en la normativa del museo ha triunfado en su intento de mejorar la experiencia y aportar un extra a la visita, porque como ha podido comprobar de primera mano, el museo estaba lleno de visitantes que continuamente estaban sacando instantáneas de la pintura.

Una de esas visitantes es Constanza, una argentina que trabaja en un museo de Buenos Aires que visitaba hoy por segunda vez el museo madrileño y que le contaba a García Pelegrín que está muy feliz por esta nueva norma: "Esta es la segunda vez que lo veo y estoy muy emocionada, de hecho estoy llorando. Es muy lindo poder sacarle fotos y poder llevarnos este recuerdo. Uno siempre tiene los souvenirs y eso, pero no es lo mismo, es preciosa esta oportunidad", y subrayaba que se siente afortunada de poder estar aquí por primera vez desde 2015 y poder llevarse el recuerdo.





El Guernica, una caja de sorpresas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En sus 86 años de vida, el Guernica ha pasado por todo tipo de vicisitudes. Nacido como clamor desde los pinceles picassianos contra la terrible matanza perpetrada por la Legión Cóndor de la Alemania nazi y los cuarteles franquistas, el gran tamaño de la obra obligó a Picasso a alquilar un estudio más grande, en un ático de la rue des Grands Augustins en París.

En menos de dos meses y tras múltiples esbozos y bosquejos, el Guernica vio la luz, para lo que Picasso tuvo que reutilizar una tela en la que ya había comenzado a pergeñar un homenaje al torero Joselito. Picasso cobró 200.000 francos del Gobierno de la República, que se aseguró de esta manera no tener problemas en el futuro con la propiedad del mural por parte del Estado español. Los nazis incluyeron el Guernica dentro del catálogo de creaciones prohibidas. La llegaron a calificar como “una mezcla de partes del cuerpo que cualquier niño de cuatro años podría hacer”.

Incluso el artista malagueño dejó bien planchado a un coronel de la Gestapo nazi cuando le preguntó, si había sido él el autor del Guernica mientras le mostraba una fotografía de la obra en la mano. Picasso respondió sin achantarse: “yo no he sido, fuisteis vosotros”. En 1981, el Guernica llegó a la España de la UCD procedente del MOMA de Nueva York. Su primera casa en Madrid fue el Casón del Buen Retiro, perteneciente al Museo del Prado. Se exhibía tras un cristal antibalas y con la protección de la Guardia Civil.

En 1992, recaló en el Museo Reina Sofía, donde celebró su 25 aniversario en 2006 con la exposición Picasso, tradición y vanguardia. Los fusilamientos o el 3 de mayo de Goya recorrieron el escaso kilómetro entre el Prado y el Reina para enfrentarse al Guernica de Picasso. Fue alucinante. Todavía nos estamos reponiendo de la impresión.