Espectacular incendio en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada

Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un aparatoso incendio que se ha originado sobre las siete menos cuarto de la mañana en una nave industrial del polígono de Cobo Calleja. Según confirma el 112 "no hay víctimas, no hay heridos".

Se desconocen por el momento cómo ha empezado todo aunque la nave alberga toneladas de productos de bazar, ropa y plásticos. La combustión de todo ello ha hecho que el fuego rompiera rápidamente por la cubierta de uralita -que se ha desplomado- y una de las fachadas.

Alrededor de 60 efectivos trabajan en la extinción del fuego que ya está controlado aunque no apagado. Aún se tardarán muchas horas, si no días, en poder extinguirlo por completo. La nave industrial se encuentra relativamente alejada de otras construcciones por lo que no se cree que las llamas puedan afectar a más inmuebles.

La densa humareda que está dejando es visible desde muchos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo, desde el sur. Los servicios de emergencia no han establecido, de momento, ninguna alerta ni aviso a la población por la toxicidad del humo.