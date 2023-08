Dos jóvenes heridos en distintos ataques en Carabanchel: "Da hasta miedo salir a la calle"

Carabanchel ha sufrido en apenas un par de horas de diferencia dos ataques que han dejado a dos jóvenes heridos en el hospital. Dos hechos que se desconocen por el momento si están relacionados y cuyas investigaciones aún están abiertas. Ambos sucesos ocurrieron a plena luz del día.

El primero de ellos ha ocurrido en una parada de autobús justo a la salida del centro comercial Islazul. Según cuentan los testigos, el agresor se acercó y sin mediar palabra atacó a un joven de 16 años con un machete de 50 centímetros. Inmediatamente la víctima fue trasladada al Hospital 12 de Octubre y su vida no corre peligro.

El otro incidente ha tenido lugar en la Avenida Nuestra Señora de Valvanera, junto a la parada de metro Carpetana. En esta ocasión, según cuentan los testigos, fueron tres encapuchados los que hirieron con un arma blanca a un joven de 22 años. Le apuñalaron en el brazo, en el cuello y en la espalda y también le dispararon en el glúteo. También ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre donde se mantiene estable dentro de la gravedad.

Preocupación y miedo en los vecinos

Ante estos sucesos, Miguel Ángel García, Consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pide más seguridad al gobierno central: "La Comunidad de Madrid lleva ya mucho tiempo reclamando a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior que mejore las dotaciones, que incremente las plantillas y que dé más medios a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están actuando en nuestra región para que puedan hacer mejor su trabajo y que por tanto, puedan mejorar la seguridad".

Ambas investigaciones están abiertas pero la preocupación sigue presente en los vecinos. Carmelo vive en Carabanchel desde hace más de 40 años y así cuenta cómo ha evolucionado el barrio de toda su vida: "Hemos pasado varias fases. Una fase donde había mucha droga y donde falleció bastante gente. Luego una época en el barrio consiguió que se abriese una comisaría en Los Cármenes. Estuvo un poco mejor y ahora otra vez está fatal. Está fatal de gente que te mira mal, de gente que parece que te va a tracar... Da hasta miedo salir a la calle".

Más presencia policial

Precisamente ese miedo es compartido por los demás vecinos del barrio. Durante el día no suele haber problemas, pero como explica Manoli, que vive aquí desde hace 50 años, hay momentos en los que no se atreven a salir: "Aquí que a las 21.00h ya es de noche las personas mayores se tienen que ir, y las que no son mayores. Viene juventud, chicos jóvenes de dónde sea, y aquí se arma".

Ante estos hechos que ocurren con más frecuencia de la deseada por los residentes, ellos mismos exigen más protección policial. Jesús, otro vecino, destaca así el papel de la policía en su barrio: "Si se pasasen más a menudo a lo mejor esta gente hacía menos cosas. Aquí la policía si la llamas viene, pero yo creo que no se pasa como en otros distritos".