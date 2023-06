Joaquín Monroy De La Peña, reconocido 'Lotero del año 2023': nueve premios en pocos meses

Joaquín Monroy De La Peña se hizo cargo de la administración de lotería en 2016. Era el negocio familiar y aunque en algún momento llegaron a pensar en venderlo “la pandemia me sirvió para aclarar las ideas y coger impulso”, dice a COPE. Tenía muchas ideas en la cabeza para conseguir que 'La Chulapa' remontara aunque reconoce que no fue fácil. Es un sector muy tradicional y hablar de “innovación y redes sociales no estaba bien visto”. A pesar de todo, ha conseguido que la administración sea número 1 en España en Instagram.

'La Chulapa' es la administración de lotería nº 523 y está ubicada en el intercambiador de Moncloa, en la calle Princesa. Por allí pasan a diario miles de personas, es un goteo constante durante todo el año, no solo en épocas en las que es tradición comprar décimos de Lotería: “recibimos más de 1.200 personas diarias, es una brutalidad”. Es habitual ver “colas inmensas y es que es una ventaja tener techo. Da igual que haga calor o frío, las colas se pasan bajo techo”, bromea Joaquín. Esta ubicación privilegiada le permite tener clientes de media España “los que cogen el transporte público y los que hacen viajes de media distancia, pasada la sierra norte o Galicia”.

Las ideas novedosas para relanzar el negocio familiar las trasladó también a Loteros en lucha, una asociación que defiende el aumento de las comisiones para que estas empresas sean rentables y poder aumentar la plantilla. “En nuestro caso -comenta- somos cuatro empleados y mi padre que viene de vez en cuando. Ahora estoy intentado ampliar la plantilla”.