Continua la preocupación por la subida del precio de la bolsa de la compra: "Comer fruta es un lujo"

El índice de Precios de Consumo se ha situado en el 2,3% en la Comunidad de Madrid, lo que ha supuesto una subida de cuatro décimas con respecto al mes de julio. Durante el 2023 los precios han subido un 2,4%, aunque en Madrid los datos son mejores que en el resto del territorio nacional. Aun así, esta comunidad no se ha librado de la subida de los precios que han causado el aumento del coste del carburante y del aceite de oliva.

El aumento en los precios de estos productos ha sido el principal causante de que los precios hayan subido en la mayoría de sectores tanto en Madrid como en el resto de España. En el caso del transporte, pese a que no llega a niveles como los del año pasado, la subida ha sido de un 3%. Los sectores que han visto abaratados sus costes con respecto al mes pasado son el de la ropa y el calzado, la hostelería y la vivienda.

Aunque la peor parte en lo que va de año se la llevan los alimentos y las bebidas no alcohólicas, es decir, el precio de la bolsa de la compra en general. Durante este mes la fuerte subida que viene siendo la norma a lo largo de este año se ha aminorado, pero mantiene su subida y este tipo de productos son ahora un 11% más caros que en agosto del año pasado, algo que preocupa mucho a los ciudadanos.





"Comemos carne una vez a la semana"

Para conocer la opinión de la gente, Arturo Ayestarán se ha desplazado a un supermercado del madrileño barrio de Valdebernardo, situado en el distrito de Vicálvaro. A lo largo de la mañana, la inmensa mayoría de personas llegaban a la misma conclusión: "Está todo carísimo". Uno de los productos más señalados por los vecinos es, por supuesto, el aceite, para el cual están ideando algunas estrategias como contaba Paula, una vecina del barrio: "Vamos por todos los supermercados intentando encontrar uno donde cueste un euro menos, pero que va".

Aunque menos polémicos de lo que ha sido el aceite recientemente son productos como la carne o la fruta, en los que han coincidido muchas de las personas que había en el supermercado y contra los que apuntaban su desánimo. Dante ha explicado que "Lo hemos notado en todos los productos, ahora es un lujo comer fruta, y carne una vez a la semana", opinión que compartía Ricardo, que decía que "la gente solo se ha fijado en el aceite, pero se nota en todo, la carne, que lleva subiendo un montón".

El propio Ricardo admitía que teme que esta tendencia al alza se siga prolongando en el tiempo, porque lleva viendo como los precios de todo en el supermercado no paran de subir. Además, Ricardo explicaba que aunque es posible que en otros supermercados pueda encontrar algunos productos más baratos, lo de buscarlos en distintos no es una opción para el porque ya no quiere conducir a no ser que sea necesario debido a su edad y solo va a la tienda más cercana a su casa.