El campo madrileño, muy preocupado por la falta de lluvias

Los embalses madrileños arrancan la primavera al 69% de su capacidad. Tras un invierno muy cálido y húmedo, el volumen de agua almacenada en los 13 embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid es 8 puntos por encima de cómo estaban cuando arrancó el invierno, pero son datos insuficientes para el campo madrileño.

Porque si bien es verdad que diciembre de 2022 ha sido el quinto mes más lluvioso desde 1961, luego han venido enero y febrero que han sido especialmente secos. Jesús Anchuelo es secretario general de UPA Madrid y no oculta a Cope la preocupación que están viviendo por esta falta de lluvia: “La verdad es que estamos bastante preocupados porque llevamos ya una temporada sin lluvias y las previsiones no son buenas, lo previsto es que todavía seguirá así el tiempo, seco y con altas temperaturas”.

Esta situación está poniendo en grave peligro muchos cultivos madrileños. Sobre todo, nos dice Anchuelo, el ajo de nuestra región. “Los productores de ajo de Las Vegas, ahora mismo, tienen un grave problema porque el ajo ya está necesitando de la humedad, del agua y aunque están en tierra de regadío, no hay previsto que suelten ya el riego porque no les autorizan hasta el mes de abril”, nos confiesa.

En una tesitura similar se encuentra todo el cereal madrileño. Este agricultor nos asegura que “el abono que hemos tirado todavía está en el campo, no se ha derretido y no lo ha asumido la tierra” por culpa de la falta de agua.

Y eso cuando todavía tienen muy presente la mala cosecha que han tenido de oliva y vid este año por culpa, precisamente, de la sequía que también sufrimos la temporada pasada. “La climatología del año pasado no acompañó nada al sector agrario. Se registraron unas temperaturas muy altas que afectaron al olivar”, nos explica Anchuelo. De hecho, “cuando tenía que cuajar el fruto, hacía unas temperaturas de 30 grados, que no es lo normal, y que no ayudó mucho ya que cuajó muy poquita flor, por lo que se ha reducido mucho la producción de aceite aquí en Madrid”. Algo muy parecido a lo que le ocurrió también “al viñedo madrileño”.

Y lo peor de todo es que la AEMET prevé en Madrid una primavera cálida, sin una tendencia clara de que vaya a llover todo lo que se necesita.