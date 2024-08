El Ayuntamiento retira la parada habilitada para los autobuses turísticos de la calle de Moreto

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado el aparcamiento habilitado para los autobuses turísticos de la calle de Moreto. Hasta 500 autocares al día estacionan en los alrededores del Museo del Prado, el jardín Botánico, los Jerónimos, en pleno Pasaje de la Luz. Un barrio en el que el 80% de los edificios que hay son históricos y no solo los que se visitan como el casón del Buen Retiro o estos últimos. Muchas de las viviendas que hay entre esas calles están en inmuebles con solera. Si no fuera por la cantidad de turistas que se mueven por ahí, podríamos decir que es un barrio tranquilo, de toda la vida, también con muchas oficinas.



En la calle de Moreto, como en Alfonso XII, en el último tramo antes de llegar a Atocha, y en la calle Academia, tenían permitido el estacionamiento los autobuses que acercan a los turistas al centro. El problema fundamental es que los autobuses paran, bajan los viajeros y no respetan esos quince minutos, se quedan mucho más tiempo.





Ahora, en la calle de Moreto ya no está la parada que se puso hace apenas cuatro meses, ya que el Ayuntamiento ha retirado la zona habilitada para estos autobuses turísticos. Los vecinos estaban hartos por el ruido y la contaminación que generan estos vehículos y, tras varios meses protestando al Ayuntamiento, han conseguido que les hagan caso y quiten zona habilitada para estos autobuses.

Carolina es una de las vecinas de la zona y explica enCOPE que el ruido era horroroso. "Teletrabajo desde casa y es insoportable, de hecho, no podía abrir la ventana por el ruido constante de los autobuses. No respetan los 15 minutos que tienen de parada, estaban parados más tiempo con el motor encendido, sonaba todo el rato el sonido de la marcha atrás, es horrible la parte de la basura que generaba y que no respetaban tampoco los horarios".

De unos que se van a beneficiar a partir de ahora, a otros, como los conductores, que son los que se sienten más perjudicados. Cada vez tienen más problemas para encontrar aparcamiento y autobuseros comoAbel, está preocupado. "Es una faena, pero buena porque además nos han quitado estos sitios, nos están quitando el de Alfonso XII, nos quitaron el de Río".

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero ha señalado que la parada de la calle de Moreto "se hizo para que los autobuses pudiera establecerse simplemente 15 minutos para poder descargar o recoger pasajeros, pero se había convertido en un estacionamiento permanente con lo cual lo que hemos hecho ha sido retirarla".