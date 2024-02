Así será el bulevar peatonal de la calle Alcalá que unirá Cibeles con la Plaza de la Independencia

En sólo unos meses el tramo de la calle Alcalá que une Cibeles con la Puerta de Alcalá va a contar con un nuevo bulevar central, de 7 metros y medio, bordeado de árboles y plantas y con una amplia zona para pasear. Para conseguirlo se van a reducir a dos los carriles de circulación tanto de subida como de bajada. Eso si, se va a mantener el carril bus en ambos sentidos y el carril bici actual se va a ensanchar hasta los 2 metros y medio, permitiendo que sea bidireccional.

En definitiva, más espacio para el peatón y menos para los coches. Y sobre todo, una vista privilegiada de la Puerta de Alcalá a la que suelen acercarse cada minuto una media de 6 personas para fotografiarla. Ahora no tienen más remedio que colocarse en el filo de la mediana que separa estos dos carriles de la Plaza de la Independencia. Alberto es uno de ellos. Viene de Lérida y le parece genial que se ponga en valor este lugar con la reforma que se quiere acometer. “Yo creo que Madrid, siendo una ciudad turística como es, siempre que no perjudique al tráfico de una manera excesiva que creo que no, me parece que es ideal, sobre todo para nosotros que somos de fuera”, nos dice a Cope.

Pero no sólo les parece bien a los turistas que acuden a nuestra ciudad. Pilar vive aquí pero hoy al pasar por delante de la Puerta de Alcalá no ha podido resistirse a hacerse una foto. “Me parece fenomenal que hagan esta reforma porque es verdad que con todos los coches, al final, las fotos se hacen muy rápido”, nos explica. “Me he hecho un selfie y me he venido corriendo. Al vivir aquí tengo muchas fotos pero como ahora está restaurada tenía ganas de hacerla”, concluye.

Una idea que comparten también Rodrigo y Ana, de Portugal, que visitan estos días la ciudad. Eso si, tendremos que esperar hasta principios de 2026 para poder hacernos estas fotos de forma más tranquila y sin tener que esperar a que dejen de pasar los coches.