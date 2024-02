50 años casados y celebrándolo por todo lo alto en Torrejón de Ardoz

San Valentín es una fecha muy especial para Araceli y Manuel. Ese día hace 52 años que se comprometieron y este 2024 celebran las Bodas de Oro. Por eso, han participado en el homenaje que ha organizado el Ayuntamiento de su pueblo, Torrejón de Ardoz, a todas las parejas que cumplen 50 años de casados.

Una celebración a la que se han presentado un total de 46 parejas y que comenzó como toda buena boda se merece, entregando un ramo de rosas blancas a las novias y un prendido para la solapa de los novios. Después de renovar los votos, lo han celebrado con un cóctel y unas bonitas fotografías de recuerdo.

Para Araceli una jornada inolvidable que no han podido vivir ninguno de sus hijos, ya que los dos viven fuera de Madrid, por eso, no descarta hacer una nueva celebración en junio cuando es realmente su aniversario. “Lo celebraremos para el día 22 de junio, que es el día que nos casamos, con una comida o una cena y con mi hijo y su familia, que viven en Valencia. Mi hija vive en Perú y no puede venir pero como hablamos todos los días por teléfono, ella ya me felicitó”, nos explica.

Este 50 aniversario lo van a vivir en Torrejón de Ardoz, sin embargo, la historia de amor de Araceli y Manuel comenzó muy lejos de aquí, en Alemania, país al que ella emigró con sus padres y al que él se había marchado a trabajar. “Él pasaba por delante de mi casa donde vivíamos en Osnabrück. Él estaba en una residencia de muchachos de España que habían llegado de otros pueblos. Y ya me había echado un ojo, como se suele decir. Nos veíamos todos los sábados y domingos en los bailes que organizaba la Casa de España. Y así empezamos”, recuerda con nostalgia.

Estas cinco décadas han dado para mucho y lo mejor, según Araceli, son los dos hijos y los tres nietos que han tenido. También ha habido malos momentos pero Araceli tiene muy claro cómo se superan esos episodios. “Un matrimonio se puede llevar muy bien y quererse mucho, porque nosotros no sabemos estar ya el uno sin el otro, pero siempre hay problemas, que si por los hijos, que si por el dinero, por miles de cosas, pero hay que trabajarlo todos los días”.

Gracias a este consejo han conseguido llegar a los 52 años y “ todos los años que nos quedan todavía”, concluye.