¡Al agua patos! Madrid abre 28 piscinas municipales de cara a este verano

Hasta 2 metros de profundidad, agua cristalina, zona de césped, e incluso merendero... Así es la nueva piscina que se acaba de inaugurar en el distrito de Barajas, y que se convierte, junto a la construida en Tetuán, en las primeras que se inauguran en Madrid desde 1992, cuando se abrió la piscina de verano en Palomeras, Puente de Vallecas.

La inauguración se produjo este miércoles 15, a la que asistieron 150 personas, una gran noticia teniendo en cuenta que el tiempo no era muy apetecible. Hoy, al ser lectivo, y con las temperaturas a la baja, los únicos vecinos que se han acercado han sido aquellos que querían informarse sobre cómo adquirir las entradas. El sistema de venta será el mismo que el de temporadas anteriores: una pequeña parte en taquilla y, el grueso, on line desde el portal Deportes Web y la aplicación móvil. En ambos dispositivos, se pondrán a la venta el 90% de las entradas, quedando el 10% restante para su venta en las taquillas de cada centro 30 minutos antes del comienzo del turno.

Aunque este sistema no cambia, de cara a esta temporada sí se han incorporado algunas novedades. Por ejemplo, los llamados “aforos dinámicos”. Esto consiste en que, una vez se haya entrado en la piscina, no se puede salir sin perder la entrada. Eso sí, esto no incluye a los usuarios que hayan comprado el turno completo, que podrán salir cuantas veces quieran gracias a un dispositivo identificativo. Otra de las novedades que incluye la plataforma es que, si al comprar las entradas a través de la web no hay disponibles en el recinto solicitado, el sistema ofrecerá una piscina cercana donde realizar la reserva.

Una piscina adaptada

En esta nueva instalación ha incorporado una silla eléctrica con aguante de hasta 135 kilos. Jose, socorrista de esta piscina ha explicado su funcionamiento: "Con la batería cargada, permite un desplazamiento paralelo con la persona sentada, y luego un desplazamiento hacia abajo para que entre al agua de forma amena". Aprovechando la tranquilidad de la mañana, se han puesto en marcha para probar su mecanismo.

Vídeo





La instalación municipal, ubicada en la calle Mistral 4 y con aforo para 400 personas, tendrá turnos de mañana de 10:00 a 15:00 h; de tarde de 16:00 a 21:00 h y de día completo de 10:00 a 21:00 h. Los precios y las tarifas son las siguientes:

-Mañana/tarde: menor de 5 años gratis, infantil (de 5 a 14 años) 1,35 euros, joven (de 15 a 26 años) 1,80 euros, adulto (de 27 a 64 años) 2,25 euros y mayor (a partir de 65 años) 0,70 euros.

-Día completo: menor de 5 años gratis, infantil (de 5 a 14 años) 2,70 euros, joven (de 15 a 26 años) 3,60 euros, adulto (de 27 a 64 años) 4,50 euros, mayor (a partir de 65 años) 1,35 euros.