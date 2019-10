Constantino Mediavilla: “Hace años nos dijeron 'locos' por hacer un diario digital sobre Madrid"

De vez en cuando los diferentes partidos políticos coinciden y opinan exactamente lo mismo acerca de algún tema. Y eso hay que difundirlo y aplaudirlo. En este caso reparamos en ello, en la coincidencia de pareceres, y en la consecuencia del acuerdo: designar a Constantino Mediavilla como Cronista Oficial de la Villa.

“A lo mejor te imaginas a alguien con el gorro, la pipa... y no, los Cronistas de la Villa se van actualizando, modernizando, van teniendo redes sociales... y llegar a esto, para un profesional de Madrid, es lo máximo”, explica Constantino Mediavilla, recientemente nombrado por mayoría absoluta.

“Es una gran responsabilidad tener este cargo, aunque tengo la impresión de que no me cambia nada la vida. Me ha pillado 'en plena faena', sigo contando lo mismo todos los días. Eso sí, me he puesto a buscar todo lo que tenía pendiente sobre Madrid”, cuenta Mediavilla, quien además dirige MadridDiario.es, un digital sobre la capital. “Hace años nos tacharon de locos por eso, por una página web dedicada a Madrid, y no lo es, es el periódico de Madrid. No es un nacionalismo, lo leen los madrileños y los que buscan información siendo de fuera. Tenemos millón y medio de lectores, así que ha cuajado”, cuenta sobre su diario.

Además, Ángel del Río, compañero y colaborador de COPE y Cronista Oficial de la Villa de Madrid, asegura estar “inmensamente satisfecho”: “Si alguien lo merecía, es él, tiene una amplia trayectoria dedicada a Madrid, por su investigación, por todo lo que ha hecho por esta ciudad y lleva muchos años escribiendo y promocionando este lugar”. “Constantino no va a dejar que estemos quietos, así que nos seguiremos reuniendo, aunque lo hagamos menos de lo que nos gustaría”, detalla Ángel, que añade que “el cronista no es el que sabe todo sobre Madrid, sino el que sabe su pasado y se atreve a vaticinar su futuro. Y Madrid, por mucho que escribas sobre ella, siempre te sorprende, siempre te deja atónito. Sigo descubriendo cosas nuevas tras 40 años escribiendo libros sobre la ciudad. Está por conocer todavía”.

Sobre las redes sociales, Mediavilla explica que “son una manera de contar cosas y amplificarlas, pero hay que discernir entre aquello que es verdadero y lo que es falso, las 'fake news': ¿dónde habitan, dónde nacen? En las redes sociales. Es muy difícil que en COPE o en MadridDiario.es publiquemos algo que no es cierto. Podemos equivocarnos, porque todos nos equivocamos, nadie es infalible. En Instagram hemos descubierto que solo queremos ver fotos”. Del Río reconoce que estar anclado en la 'antigüedad', pero no niega la realidad: “Pueden ser muy buenas, pero también tienen mucho peligro. Me dan mucho miedo, no soy usuario de las redes, pero ojalá sirvan para algo, aunque vemos con demasiada frecuencia verdaderas catástrofes intelectuales e informativas, hay que ser muy cuidadosos y usarlas con cabeza”.