Conmoción en Coslada tras la detención de un entrenador de fútbol por abusar de menores

Nadie sospechó nada y todavía a esta hora, en el Club Deportivo Coslada siguen sin creerlo. No dan crédito a lo que han vivido estas últimas horas en uno de sus equipos, en concreto, del Cadete B. La persona que entrenaba a estos chicos de entre 14 y 15 años era detenido por la Policía Nacional minutos antes de que comenzase el partido de la jornada 14 que les enfrentaba en El Olivo al Rayo Ensanche.

En el club la noticia ha caído como una bomba, nadie se podía llegar a imaginar que esto podría pasar. "Ahora mismo un poquito en shock, porque es más lo que se está removiendo que realmente lo que nosotros podamos saber o esté en nuestra mano", nos explicaba a COPE, José Ángel Vargas, presidente del Club Deportivo Coslada.

Francisco Javier Urbina era el encargado de este equipo. Lleva en la disciplina del club desde el pasado mes de septiembre procedente de un equipo de Torrejón de Ardoz. En estos cinco meses, nadie pudo llegar a imaginarse que Fran, como le llamaban todos, podía ser un fugitivo al que la Audiencia Provincial de Madrid buscaba por presuntos abusos y agresiones sexuales a menores.

"Su actitud en el club y todo ha sido normal. No hay ninguna queja de ningún padre aquí ahora mismo, no hay niños que se hayan quejado, nadie ha puesto un pero", nos comentaba Vargas del que era entrenador del Cadete B.

Los hechos tuvieron lugar este pasado fin de semana, cuando agentes de la UDYCO Central de la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional entraron en el vestuario y le sacaron esposado. José Ángel Vargas se enteró porque le llamó el entrenador del otro equipo: "El sábado me llamó el entrenador del otro equipo y me dijo ¿Se está llevando al entrenador? Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido problemas en el partido? Y me dicen, no, no, no. Si todavía no ha empezado".

Ahora están sin palabras, pero tranquilos y en contacto directo con los padres. Desde el club no han tenido ningún tipo de queja o denuncia ni por parte de los niños ni de los padres sobre los comportamientos del entrenador.... Y nos ha explicado Vargas, que si se hubiera producido algo así le habrían apartado inmediatamente.... Esta tarde, el club se volverán a reunir con los padres, para actualizares lo que saben y para nombrar al entrenador que entrenará al equipo lo que queda de temporada.

Todas las miradas apuntan a lo mismo: el certificado de antecedentes penales de abusos sexuales. Este mecanismo es obligatorio desde el 2016 y lo expide el Ministerio del Interior. El certificado que tiene el club y que mandó a la Federación Madrileña de Fútbol no viene detallado ningún cargo sobre el entrenador.

En COPE, sobre esto, hemos hablado con el abogado penalista Fernando Pamos de la Hoz. El letrado nos explica que, en su opinión, "el certificado que él pidió es anterior a cuando el juez que tiene que ejecutar lo juzgado insta a que se inscriban los antecedentes de la persona condenada. Con lo cual, fallar no ha fallado nada. Simplemente que esta persona ha aportado un certificado que a lo mejor era anterior a la fecha en la que la audiencia provincial hizo constar esos antecedentes penales".

"Depende de cómo se produjeron los hechos. La sentencia contempla, sí o sí, la inhabilitación para volver a entrenar durante el tiempo de la condena y en estos delitos luego hay medidas de seguridad, con lo cual, pasado el tiempo, y una vez que salga en libertad, tiene unas medidas de seguridad, con lo cual le van a imposibilitar también el acceder a menores. Pero claro, dentro de 40 años podrá hacerlo si ya ha cancelado, ha cumplido la medida de seguridad. O sea, no es de por vida. Pero vamos, que no va a haber peligro", nos ha explicado en COPE, Pamos de la Hoz.

Francisco Javier Urbina de 39 años, es natural de Venezuela. Hace 10 años llegó a nuestro país pero se cree que fue en su país de origen donde cometió los hechos que se le imputan. Sin embargo, fuentes policiales confirman a COPE que también podría haber algún caso aquí en España. De momento, ya se encuentra en la cárcel y estamos a la espera de comprobar como se cierra un caso que ha conmocionado a Coslada.