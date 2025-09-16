COPE
El sector inmobiliario no da respiro: las claves con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

¿Quieres descubrir cómo empezar a invertir en el sector inmobiliario sin ser experto y desde importes accesibles?

Sector inmobiliario
Hoy hablamos con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

Hablamos ahora de un sector que no parece dar respiro. el inmobiliario sigue sumando cifras históricas, ya sea en el precio de las viviendas o en el volumen de compraventas. es difícil comprar, pero lo que quizá muchos no saben es que invertir en ladrillo está al alcance de cualquiera. hablamos con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

urbanitae se define como el líder en coinversión inmobiliaria en europa

  • ¿cómo funciona el modelo? 
  • ¿qué ventajas tiene urbanitae frente a la inversión en vivienda de toda la vida? 
  • la rentabilidad de la vivienda en españa ronda el 6,5%, anual, pero las rentabilidades que anunciáis en urbanitae son más del doble. ¿cómo es posible? 
  • ¿hace falta ser un experto? ¿qué tipo de inversores acuden a vosotros?

