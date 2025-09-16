El sector inmobiliario no da respiro: las claves con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

Hoy hablamos con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

Hablamos ahora de un sector que no parece dar respiro. el inmobiliario sigue sumando cifras históricas, ya sea en el precio de las viviendas o en el volumen de compraventas. es difícil comprar, pero lo que quizá muchos no saben es que invertir en ladrillo está al alcance de cualquiera. hablamos con Siso Amigó de Bonet, Senior Wealth Advisor en Urbanitae

urbanitae se define como el líder en coinversión inmobiliaria en europa