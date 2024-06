Se queda dormida en una boda y los invitados no tienen compasión con ella: "No lo recomiendo"

El concepto invitado no sólo implica acudir al enlace o matrimonio de una amiga, en su espectro más amplio se puede hablar de toda celebración. No te quiero contar si se trata de una boda. A alguno se le hace demasiado larga y le sucede como a esta joven en Tarragona, que no pudo evitar caer rendida en un sofá. Los invitados lo aprovecharon y ahora es viral.

El verano, con su clima cálido y días largos, es la temporada preferida para muchas parejas que desean celebrar su amor a través de una ceremonia. Sonia y Selena decían que "cuando llega el calor, los chicos se enamoran" y no se equivocaban. Una de las ventajas más evidentes es el clima agradable y confiable.

Los proveedores y lugares de celebración suelen estar más disponibles y dispuestos a ofrecer sus servicios para bodas. La amplia oferta de espacios exteriores permite una mayor flexibilidad en la elección del lugar ideal para el evento, así como los invitados encuentran más fácilmente el tiempo para asistir.

Tras la pandemia, ha existido un estallido de bodas en estos dos años

Las bodas de verano son conocidas por sus paletas de colores vibrantes inspiradas en las flores en plena floración y la exuberante vegetación. Puedes incorporar tonos alegres como amarillo brillante, coral, turquesa y suaves tonos pastel en la decoración, agregando un toque de luminosidad y alegría a tus festividades nupciales.

Entre todas las decisiones que tenemos que tomar, y no son pocas, hay una que puede ser un punto de inflexión en todo enlace y esta es la fecha de la boda. Escoger una época del año u otra diferente puede hacer que tengamos que cambiar todos los planes que teníamos en la cabeza.

Hay empresas en las que no hay posibilidad de decidir las vacaciones, porque cierran unas semanas en verano. Así que, si juntáis los 15 días de permiso con algunas semanas de vacaciones, podréis disfrutar de un viaje de novios muy extenso. Así que es otro buen motivo para celebrar ahora una boda.

Los días más largos del verano significan más horas de luz solar para disfrutar. El verano irradia una atmósfera festiva y despreocupada, convirtiéndolo en el momento perfecto para reunir a amigos y familiares. Puedes extender tu celebración hasta la noche con cenas al aire libre, bailes bajo las estrellas y tal vez incluso un espectáculo de fuegos artificiales.

No es de extrañar que las bodas de verano estén entre las preferidas de las parejas. De hecho, según recoge el Libro imprescindible de las bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Esade y Google, septiembre es el mes preferido por las parejas españolas para pasar por el altar, seguido de julio y junio.

Se queda dormida

También hay que tener en cuenta la hora que eliges para casarte. Celebrar una boda durante el día garantiza más horas de luz durante la celebración. Al ser una boda que comienza más pronto y dura más tiempo. En ocasiones duran demasiado, hasta el punto de que algunos invitados caen en combate como le sucede a esta joven.

Hoy en día las bodas se han convertido en un espectáculo y también lo dan los invitados, como es este caso, cuando se queda dormida sobre un sofá. Los invitados tienen una brillante idea y termina convirtiéndose en todo un fenómeno en las redes sociales. La protagonista, con poca vergüenza, lo comparte con orgullo.