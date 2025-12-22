¿Qué no se tiene que hacer si te toca la lotería de Navidad?

Que toque la lotería de Navidad siempre es motivo de celebración, pero, más allá de la alegría del momento, es muy importante saber encontrar tiempo para parar y pensar antes de hacer nada con el décimo premiado. La Asociación de Asesores Financieros de Europa (EFPA) alerta que hay muchas cosas a tener en cuenta y, por eso, el delegado territorial en España, Juan Antonio Belmonte, recomienda “no precipitarse a tomar decisiones”.

1. No correr a ingresar el importe

El ingreso del dinero ganado en una entidad bancaria ya es un punto de no retorno. Si antes de hacerlo no se han tomado determinadas decisiones, ya será tarde para ahorrarse trámites pesados o impuestos que quizás no habría que haber pagado. Por eso el primer consejo es no precipitarse y cobrar el premio cuando ya se tenga claro qué se quiere hacer.

2. No repartir el premio después de cobrarlo

Quién ha comprado un décimo a medias con un amigo o familiar tiene muy claro que el premio se tiene que repartir, pero si alguien gana la lotería en solitario también puede decidir ser generoso y compartirlo con la familia. Es decir, imaginamos que nos toca el primer premio. Son 400.000 euros que, si sacamos el que se lleva Hacienda, se quedan en 328.000. Son, por lo tanto, mucho dinero que alguien podría decidir repartir, por ejemplo, con sus hijos. La cuestión, pero, es que esto se tiene que tener pensado antes de cobrar porque, si se hace después, nos podemos encontrar con varios problemas:

Se considerará una donación y, en consecuencia, se tendrá que abonar un impuesto.

Quién recibe la donación tiene que presentar la declaración del impuesto con el modelo 651 antes de un mes.

Si no se hace, se corre el riesgo de ser sancionado con una multa.

3. Cuenta con la pareja

Cuando se recomienda pensar bien con quién se repartirá el premio, aquí también se incluyen las parejas.

En un territorio como Cataluña, donde impera la separación de bienes, hay que tener presente que si el décimo lo ingresa un miembro de la pareja, no le podrá hacer una transferencia al otro y ya está. “Si estás en régimen de separación de bienes y no dices nada, el décimo es del portador”, apunta Belmonte, “y entonces si lo quieres compartir con la pareja vuelves a estar en una cuestión de donación”.

En caso de régimen ganancial, en cambio, lo ingrese uno u otro, el dinero serán de los dos.

4. No descartar depositar el décimo

Tener miedo de perder el décimo o incluso que te lo roben puede provocar cierta urgencia para ir a cobrarlo. En este sentido, los asesores financieros recuerdan que tenemos la opción de depositar el décimo en el banco —que quiere decir que solo te lo guardan— y que más tarde podemos hacer el trámite de cobrarlo. Es una buena manera, dicen, de ganar tiempo si todavía no tenemos claro como lo queremos repartir.

5. No correr a amortizar hipoteca

Cuando se pregunta aquello de “¿que harás si te toca la lotería?”, la respuesta rápida para muchos es “liquidar la hipoteca”. Pues bien, según los asesores financieros, no hay que correr.Recomiendan:

Comprobar qué cantidad se ha amortizado de hipoteca este año.

Si es menos de 9.040 euros ,que es el límite máximo para poder desgravar, añadir lo que falta hasta completar este importe.

De este modo la deducción será de 1.356 euros en la declaración de la renta.

A partir de aquí recomiendan esperar al día 2 de enero para acabar de liquidar la hipoteca y no perder el beneficio fiscal del 2026.

6. No tomar otras decisiones hasta pasado fiestas

Las decisiones apresuradas no son buenas, alerta Belmonte, y recuerda que toda decisión que se tome hasta el 31 de diciembre afecta el ejercicio fiscal del 2025. Por eso concluye que, a excepción de la amortización de la hipoteca,lo mejor es tomar las decisiones “tranquilamente” después de las fiestas. Recomienda, de hecho, ponerse en manos de un asesor fiscal cualificado “porque el dinero se va muy rápido, pero se pueden gestionar”.