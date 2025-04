"La sonnambula" de Bellini vuelve al Liceu de Barcelona

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona recupera la ópera 'La sonnambula' de Vincenzo Bellini, una década después de la última representación de la obra en el teatro lírico barcelonés. La producción contará con la dirección escénica de Bárbara Lluch, la soprano estadounidense Nadine Sierra y el tenor vasco Xabier Anduaga en los papeles protagonistas.

La ópera, que es una coproducción del Liceu con el Teatro Real de Madrid, el New National Theatre de Tokio y el Teatro Massimo de Palermo, se podrá ver en 8 sesiones entre el 16 de abril y el 8 de mayo.

La ópera parte del libreto de Felice Romani, basado en 'La Somnambule' de Eugène Scribe y Germanin Delavigne y 'La Somnambule ou L'arrivée d'un nouveau seigner' de Eugene Scribe y Pierre Aumer, y la relación de Amina y Elvino se ambienta en el entorno rural de los Alpes suizos.

En ella se confronta al pueblo de estas comarcas con las miserias de la humanidad como la desconfianza y el ostracismo ante la incierta sombra de una sospecha sobre Amina, en una versión en la que Lluch quiere desromantizar con un toque de modernidad y perspectiva feminista.

Nadine Sierra ha asegurado que trabajar en esta producción es un proyecto "especial" junto a Lluch y Anduaga, y ha remarcado que con el paso de las funciones han profundizado en los personajes.

Preguntada por si siente la presión del éxito, ha dicho que ella lo hace en positivo y como un reto, y ha subrayado que ella no se dedica a cantar para estar en un pedestal: "Toda la vida he respirado ópera, me enamoré a los 10 años y me ha llevado por caminos que no hubiese imaginado".

El director musical Lorenzo Passerini ha asegurado que en la parte musical 'La sonnambula' es una partitura difícil, y que es una pieza que solo se puede hacer si se dispone de grandes cantantes.

Ha revelado la conexión especial que tiene con 'La sonnambula' porque Bellini la compuso junto al lago de Como, cerca de donde nació él, y que está ambientada en Suiza, también próximo a su lugar de nacimiento.